Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' κάλεσε χθες Δευτέρα από την Ουάσινγκτον τη διεθνή κοινότητα να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποτρέψει "μια νέα σφαγή" στη Ράφα καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια επίθεση στην πόλη αυτή της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Στη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο βασιλιάς της Ιορδανίας "προειδοποίησε πως η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, όπου έχουν εκτοπιστεί 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι λόγω του πολέμου, απειλεί να οδηγήσει σε μια νέα σφαγή", σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας της Ιορδανίας στις ΗΠΑ.

