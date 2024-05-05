H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά δήλωσε:

«Με την Ανάσταση του Κυρίου η ελπίδα γεμίζει και πάλι τις ψυχές μας.

Εύχομαι το αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός όλων μας προς έναν κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση, με αγάπη και κατανόηση προς τον συνάνθρωπο.

Χριστός Ανέστη!

Χρόνια πολλά!».

