Σχεδόν 70.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στερούνται την ύδρευση εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, μισό εκατομμύριο πολίτες «πλήττονται» άμεσα από τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές νωρίτερα χθες έκανε λόγο για 57 νεκρούς, ενώ ακόμη 67 πολίτες θεωρούνται αγνοούμενοι. Εξάλλου, τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στο Πόρτο Αλέγκρε, πόλη που υφίσταται βαρύ χτύπημα από τις πλημμύρες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κατάσταση είναι «δραματική» και «άνευ προηγουμένου», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντου Λάιτε. Οι πλημμύρες έπληξαν 300 δήμους, αρκετοί από τους οποίους αποκλείστηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δρόμοι κόπηκαν εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν ως τουλάχιστον και σήμερα, προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Πηγή: skai.gr

