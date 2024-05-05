Μία ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι διαμερίσματος στο οποίο ξέσπασε φωτιά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της 28ης Οκτωβρίου, στην Αγία Παρασκευή.

🚒🚒Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.