Μία ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι διαμερίσματος στο οποίο ξέσπασε φωτιά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της 28ης Οκτωβρίου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Πηγή: skai.gr
