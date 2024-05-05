Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Βρέθηκε απανθρακωμένη ηλικιωμένη σε διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά - Βίντεο από το σημείο

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σαλόνι του διαμερίσματος  

UPDATE: 08:26
Φωτιά στην Αγία Παρασκευή

Μία ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι διαμερίσματος στο οποίο ξέσπασε φωτιά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αγία Παρασκευή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark