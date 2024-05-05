Γεγονότα



553: Αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού.

1789: Συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων, που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση.

1916:Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.

1995: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος.

2002: Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.

2010: Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Egnatia στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Γεννήσεις



1818:Καρλ Μαρξ, γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Ένγκελς, αποτελεί τη «βίβλο» του κομουνιστικού κινήματος. (Θαν. 14/3/1883)

1921:Απόστολος Λάζαρης, έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 7/3/2018)

1988:Αντέλ, αγγλίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι



1821:Ναπολέων Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. (Γεν. 15/8/1769)

1965: Νίκος Γούναρης, έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. (Γεν. 3/3/1915)

1981: Μπόμπι Σαντς, ιρλανδός πολιτικός, μέλος του IRA. (Γεν. 9/3/1954)

