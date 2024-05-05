Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν πάνω απ’ όλα να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς οι οποίοι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Δεν έλειψαν οι σφοδρές επικρίσεις σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και οι αξιώσεις να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

«Διαπραγματεύσου τώρα, παραιτήσου κατόπιν», διάβαζε κανείς σε πανό και πλακάτ.

Πατέρας ομήρου στηλίτευσε το ότι η κυβέρνηση μοιάζει να θεωρεί τη δική της επιβίωση σημαντικότερη από αυτήν του παιδιού του, αξιώνοντας να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Όμως η ισραηλινή κυβέρνηση δεν θα στείλει καν αντιπροσωπεία στο Κάιρο ακόμη, ανέφερε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan. Δεν πρόκειται να σταλεί προτού η Χαμάς απαντήσει στην πιο πρόσφατη πρόταση, με προϋπόθεση ότι θα πει ναι, εξήγησε κυβερνητική πηγή του δικτύου.

Ο κ. Νετανιάχου «προσπαθεί για άλλη μια φορά να τορπιλίσει τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε να σώσουμε τους ομήρους», κατήγγειλε συλλογικότητα συγγενών ομήρων σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αδελφός ομήρου είπε πως αν αρχίσει ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, θα πρόκειται για «θανατική ποινή» για τους ομήρους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν μπορεί να παραμείνει στο αξίωμα «με το αίμα 132 ομήρων στα χέρια του», έκρινε.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ είπε πως η κυβέρνηση θα όφειλε να στείλει ομάδα διαπραγματευτών στο Κάιρο άμεσα, με εντολή «να μην επιστρέψει χωρίς συμφωνία».

Η διαδήλωση έγινε δυο ημέρες πριν από την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος (αύριο Δευτέρα 6η Μαΐου φέτος) και τρεις προτού ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας κλείσει επτά μήνες (μεθαύριο Τρίτη).

«Πρέπει να επιστρέψουν όλοι», ζωντανοί και νεκροί, όχι να «τους εγκαταλείψουμε, όπως εγκαταλείφθηκαν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα», σχολίασε η Χάνα Κόεν, θεία της 27χρονης Ινμπάρ Χάιμαν, μιας από τους ομήρους που όμως έχει επαληθευτεί πως είναι νεκρή. Το πτώμα της πιστεύεται πως βρίσκεται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση από ακροδεξιά κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού να προχωρήσει στην εισβολή στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

