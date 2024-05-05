Τουλάχιστον τέσσερις συναγωγές στο Μανχάταν έγιναν στόχοι απειλών για τοποθετήσεις βομβών χθες Σάββατο, πάντως καμιά δεν κρίθηκε σοβαρή από την αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης (NYPD), γνωστοποίησε δημοτικός αξιωματούχος στην αμερικανική μητρόπολη.

Ο Μαρκ Λιβάιν, αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στη συνοικία Μανχάταν, τόνισε μέσω X πως επρόκειτο «ξεκάθαρα για έγκλημα μίσους» και ότι σκοπός είναι να ενσταλαχτεί φόβος στην εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, τονίζοντας πως εβραϊκοί θεσμοί γίνονται ολοένα περισσότερο «στόχοι».

Η προσπάθεια εκφοβισμού της ισραηλιτικής κοινότητας «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε πως πιστοί μέσα σε δυο συναγωγές του Μανχάταν χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τους χώρους λατρείας εξαιτίας των απειλών αυτών.

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ τόνισε μέσω X πως οι αρχές «παρακολουθούν ενεργά» τις απειλές για τοποθετήσεις βομβών σε συναγωγές, προσθέτοντας «δεν θα ανεχθούμε (...) κάποιοι να σπέρνουν φόβο και αντισημιτισμό» και κρίνοντας «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.