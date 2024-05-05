Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε χθες Σάββατο πέντε παλαιστίνιους «τρομοκράτες» κοντά στην Τούλκαρεμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έπειτα από δώδεκα ώρες πολιορκίας σε χωριό, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ισραηλινός στρατιώτης.

Στο χωριό Ντέιρ αλ Γούσουν, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε την παρουσία ισχυρής δύναμης του ισραηλινού στρατού, που απέκλεισε δρόμους γύρω από κτίριο προτού κατεδαφιστεί από μηχανήματα έργου. Οι στρατιώτες έβγαλαν και πήραν τουλάχιστον μία σορό από το κτίριο.

Κατά τη διάρκεια «επιχείρησης με σκοπό την εξουδετέρωση τρομοκρατικού πυρήνα», ισραηλινές δυνάμεις «περικύκλωσαν κτίριο», ανέφερε ο στρατός σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Αφού «δέχθηκαν πυρά (...) οι δυνάμεις ασφαλείας τα ανταπέδωσαν», ιδίως με πυραύλους.

«Drone του στρατού στοχοποίησε και έπληξε το κτίριο δυο φορές, ενώ μονάδες του Μηχανικού επιχείρησαν για να το κατεδαφίσουν», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Η σύγκρουση «τερματίστηκε με την εξάλειψη πέντε τρομοκρατών και την κατάσχεση στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων».

Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διευκρίνισε ακόμη.

Η Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο αιματηρής βίας που δεν σταματά να κλιμακώνεται. Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς επιτέθηκε σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας. Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακο.

Τουλάχιστον 496 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών ή εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς. Την περίοδο αυτή έχουν επίσης σκοτωθεί τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί σε επιθέσεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους αριθμούς της Σιν Μπετ, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

