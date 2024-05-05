Η αμερικανική διπλωματία κατηγόρησε τη Ρουάντα πως διέπραξε τον πολύνεκρο βομβαρδισμό της Παρασκευής εναντίον καταυλισμών εκτοπισμένων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, κάτι που απέρριψε χθες Σάββατο το Κιγκάλι.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση εναντίον των καταυλισμών, κοντά στην Γκόμα (ανατολικά), όπου διεξάγονται επί μήνες εχθροπραξίες ανάμεσα στον κυβερνητικό στρατό και το κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά την επίθεση (...) από θέσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντας και του M23 εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων στη Μουγκούνγκα», ανέφερε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε προχθές Παρασκευή από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τον Μάθιου Μίλερ.

Στο κείμενο προστίθεται πως η Ουάσιγκτον «ανησυχεί έντονα» για την «πρόσφατη προέλαση» των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντας και μαχητών του κινήματος M23 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, που συνέβαλε «στον βίαιο εκτοπισμό 2,5 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΛΔ Κονγκό Πατρίκ Μουγιάγια κατηγόρησε προχθές μέσω X «τον στρατό της Ρουάντας και τους βοηθητικούς του, τους τρομοκράτες του M23» πως επιτέθηκαν σε αμάχους.

Με την υποστήριξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντας, οι αντάρτες του M23 («Κινήματος της 23ης Μαρτίου») ξαναπήραν τα όπλα στα τέλη του 2021, έπειτα από πολλά χρόνια νάρκης, μετά τη συντριβή τους το 2013. Έχουν καταφέρει να καταλάβουν μεγάλους τομείς της επαρχίας Βόρειο Κίβου κι έχουν φθάσει να περικυκλώσουν σχεδόν τελείως την Γκόμα.

«Παράλογη» κατηγορία

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ρουάντας, η Γιολάντ Μακόλο, αντέδρασε χθες στην αμερικανική κατηγορία χαρακτηρίζοντάς τη «γελοία» και «παράλογη» μέσω X.

«Πώς καταλήξατε σε αυτό το παράλογο συμπέρασμα; Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουάντας, επαγγελματικός στρατός, δεν θα διεξήγαγε ποτέ επίθεση εναντίον καταυλισμού εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων», ανέφερε.

«Στρέψτε το βλέμμα στην άνομη FDLR και την Ουαζαλέντο, (οργανώσεις) που υποστηρίζονται από τις FARDC (τις ένοπλες δυνάμεις της ), για τις φρικαλεότητες αυτού του είδους», πρόσθεσε.

Η FDLR («Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντας») είναι ένοπλη οργάνωση που δημιούργησαν άλλοτε ηγέτες της φυλής Χούτου που είχαν κατηγορηθεί για τη γενοκτονία των Τούτσι στη Ρουάντα το 1994, την παρουσία της οποίας στην ανατολική ΛΔ Κονγκό καταγγέλλει πάγια το Κιγκάλι εδώ και τριάντα χρόνια.

Για «φρίκη» έκανε από την πλευρά του λόγο ο κονγκολέζος κυβερνητικός εκπρόσωπος Μουγιάγια, για «βόμβες εναντίον αμάχων», για «παιδιά» ανάμεσα στους νεκρούς και για «νέο έγκλημα πολέμου».

Το ποιος προχώρησε στους βομβαρδισμούς της Παρασκευής δεν είναι απόλυτα σαφές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, έπεσαν «βόμβες» το πρωί πάνω σε καταλύματα εκτοπισμένων και στις δύο πλευρές δρόμου που οδηγεί από την Γκόμα στη Σακέ, πόλη που θεωρείται στρατηγικό σταυροδρόμι, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει εδώ και πολύ καιρό, όπως και η Κινσάσα, ότι οι αντάρτες του M23 υποστηρίζονται από τη Ρουάντα. Όμως η κατηγορία των ΗΠΑ πως ενεπλάκησαν άμεσα μονάδες του στρατού της Ρουάντας στο επεισόδιο είναι αν μη τι άλλο ασυνήθιστη.

«Είναι απαραίτητο όλα τα κράτη να σέβονται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των άλλων», τονίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τον κ. Μίλερ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό Φελίξ Τσισεκέντι δήλωσε για ακόμη μια φορά πως δεν είναι «δυνατό να συζητήσει» με τη Ρουάντα προτού ο στρατός της «φύγει» από την επικράτεια της χώρας του.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του αξίωσε το Κιγκάλι να σταματήσει «κάθε υποστήριξη» στο M23 και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το ανατολικό τμήμα της κονγκολέζικης επικράτειας.

Η Ρουάντα απαιτεί δράση εναντίον μαχητών Χούτου που έχουν καταφύγει στη ΛΔ Κονγκό και φέρονται να συνδέονται με τους δράστες της γενοκτονίας στη Ρουάντα, που είχε στόχο πάνω απ’ όλα τους Τούτσι, πριν από τριάντα χρόνια.

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να μεσολαβήσουν ανάμεσα στα δυο μέρη. Η διευθύντρια των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας, η Αβρίλ Χέινς, ταξίδεψε τον Νοέμβριο στη ΛΔ Κονγκό και στη Ρουάντα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε φέτος με τον πρόεδρο της Ρουάντας Πολ Καγκάμι κι εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει διπλωματική πρόοδος ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

