«Ο IDF συνεχίζει τις στρατολογήσεις για τον κύκλο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023. Υψηλή ζήτηση από γυναίκες νεοσύλλεκτες για μάχιμους ρόλους», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Όπως σημειώνεται την περασμένη εβδομάδα, η στρατολόγηση γυναικών μαχητών για τον IDF έγινε στη σκιά του πολέμου, στον οποίο συμμετέχουν γυναίκες μαχήτριες σε πολλούς σχηματισμούς μάχης.

«Περίπου το 12% του συνολικού αριθμού των νεοσύλλεκτων γυναικών για μάχιμους ρόλους προέρχονται από τις πολιτοφυλακές Sheva που προσπάθησαν να στρατολογηθούν για ρόλους μάχης από την αρχή του πολέμου», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

צה״ל ממשיך בגיוסי מחזור נובמבר-דצמבר 2023; ביקוש רב בקרב מתגיסות לתפקידי לחימה.



בשבוע שעבר התקיים גיוס מחזור לוחמות לצה״ל בצל המלחמה, בה משתתפות לוחמות במערכי לחימה רבים.

כ-12% מסך המתגייסות לתפקידי לוחמה לנשים, הן מלש״ביות שביקשו להתגייס לתפקידי לחימה מאז תחילת המלחמה >> pic.twitter.com/FDSbztIGw5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 6, 2023

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά πρόσβαση της ΔΕΕΣ στους ομήρους

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στους Ισραηλινούς και ξένους ομήρους που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου από το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και τους συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τελεί υπό σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

"Κάθε λεπτό στην αιχμαλωσία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή" των ομήρων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι, "η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει. Ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να έχει πρόσβαση στους ομήρους", είπε.

"Οι διεθνείς οργανισμοί ξέρουν ποια είναι η εντολή τους και γνωρίζουν επίσης τα γεγονότα: η Χαμάς τους εμποδίζει να κάνουν τη δουλειά τους", πρόσθεσε. Στόχος επικρίσεων στο Ισραήλ, η ΔΕΕΣ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) στα τέλη Νοεμβρίου ότι δεν ξέρει πού βρίσκονται οι όμηροι και πως δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτούς ελλείψει συμφωνίας από τους δεσμοφύλακές τους.

Ο Χαγκάρι υπογράμμισε πως "138 όμηροι, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, ήταν στα χέρια της Χαμάς για περισσότερες από 60 ημέρες υπό κτηνώδεις και απάνθρωπες συνθήκες. Ορισμένοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Ορισμένοι τραυματίστηκαν" στις 7 Οκτωβρίου, "ορισμένοι έχουν τραυματιστεί από τότε. Κάθε μέρα, κάθε (ώρα) και κάθε λεπτό είναι κρίσιμα".

Περίπου 240 Ισραηλινοί και ξένοι όμηροι έχουν μεταφερθεί διά της βίας στη Λωρίδα της Γάζας από τους Παλαιστίνιους μαχητές που επιτέθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας επίσης περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε αμέσως εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τους οποίους ακολούθησαν από τις 27 Οκτωβρίου επιχειρήσεις στο έδαφος. Μια εβδομάδα εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων, εκ των οποίων 80 Ισραηλινοί και πολίτες με διπλή υπηκοότητα που ανταλλάχθηκαν με 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ.

Οι όμηροι και οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν παραδόθηκαν σε προσωπικό της ΔΕΕΣ και μεταφέρθηκαν με οχήματα του οργανισμού.

Από τότε η Χαμάς απέκλεισε κάθε απελευθέρωση επιπλέον ομήρων χωρίς μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

"Ο ισραηλινός στρατός θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασώσει τους ομήρους μας και να τους φέρει πίσω στο σπίτι. Καλούμε (και) τους άλλους να κάνουν το ίδιο", είπε ο Χαγκάρι.

