Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυστραλία: Νεκρός 16χρονος από πυρά αστυνομικών έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Ο έφηβος, οπλισμένος με μαχαίρι, «όρμησε» εναντίον των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης και τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά ενός από τους αστυνομικούς, διευκρίνισε ο πολιτειακός πρωθυπουργός

Australia Police

«Ριζοσπαστικοποιημένος» έφηβος 16 ετών έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικού αφού τραυμάτισε έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής της πολιτείας και η αστυνομία.

Ο έφηβος, οπλισμένος με μαχαίρι, «όρμησε» εναντίον των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης και τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά ενός από τους αστυνομικούς, διευκρίνισε ο πολιτειακός πρωθυπουργός Ρότζερ Κουκ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο έφηβος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστραλία Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark