«Ριζοσπαστικοποιημένος» έφηβος 16 ετών έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικού αφού τραυμάτισε έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής της πολιτείας και η αστυνομία.

Ο έφηβος, οπλισμένος με μαχαίρι, «όρμησε» εναντίον των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης και τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά ενός από τους αστυνομικούς, διευκρίνισε ο πολιτειακός πρωθυπουργός Ρότζερ Κουκ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο έφηβος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

Terror attack in Perth Australia. 16 year old armed with knife attacked members of the public before rushing police. Shot dead at the scene. Indications he was radicalised online. Police will be speaking soon pic.twitter.com/tlE4BV3c9I — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) May 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

