Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με βροχές κατά κανόνα ασθενείς οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση του καιρού στην Κρήτη αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και στα νοτιότερα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Στο νομό Μαγνησίας και τις Σποράδες λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια με τοπικές ασθενείς βροχές και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση απο το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 06-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά κατά τόπους τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους οι οποίες στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν στα ορεινά τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2024

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.