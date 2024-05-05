Ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, η οποία θεωρείται η δεύτερη ισχυρότερη στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη Χαμάς, σκοτώθηκε σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Αϊμάν Ζάραμπ φέρεται να ήταν ανάμεσα στους διοικητές της ταξιαρχίας της Ράφας του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και επίσης να ευθυνόταν για την επίθεση εναντίον του κιμπούτς Σούφα και ισραηλινής στρατιωτικής θέσης την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πέραν του ανώτερου στελέχους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, «εξαλείφθηκαν» άλλοι δύο «τρομοκράτες» του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που βρίσκονταν μαζί του σε διαμέρισμα που έγινε στόχος, πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό.

Ο πόλεμος, που διανύει τη 212η ημέρα του, ξέσπασε όταν έφοδος άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει έκτοτε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχει στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 34.654 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

