Του Αντώνη Αντζολέτου

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ξεκινά η αντίστροφή μέτρηση μέχρι τις ευρωεκλογές. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν πλέον μόλις 30 ημέρες στη διάθεσή τους για να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Για τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων με την εκκλησία με την κοινή παρουσία του στο Δήλεσι με τον Αρχιεπίσκοπο. Η κυβερνητική παράταξη εξακολουθεί να κυριαρχεί στο χώρο του κέντρου και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει έρχεται από τα δεξιά της. Το ρήγμα που έχει προκληθεί μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν επιθυμούν στην Πειραιώς να τους κοστίσει την απώλεια του βασικού στόχου, που είναι το ποσοστό της ευρωκάλπης του 2019. Αυτός είναι ο πήχυς που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Στο Μαξίμου πιστεύουν πως η μάχη της καθημερινότητας μπορεί να κερδηθεί και επισημαίνουν συνεχώς τις ενέργειες που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά. Θυμίζουν πως με θεσμικές πρωτοβουλίες έχουν στηθεί αναχώματα κατά των ανατιμήσεων, με έκτακτα μέτρα, κυρίως όμως με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε επιδόματα, όπως το επίδομα μητρότητας, το οποίο επεκτάθηκε για εννιά μήνες στις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες. Για τη Νέα Δημοκρατία οι ευρωεκλογές μπορούν να συγκρίνονται μόνο με τις ευρωεκλογές. Ο χαρακτήρας της ψήφου, όπως υποστηρίζουν, δεν επιτρέπει να γίνονται άλλοι παραλληλισμοί παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αναβαθμίσει τις συγκεκριμένες κάλπες και τις έχει συνδέσει με την πολιτική σταθερότητα των επόμενων τριών χρόνων.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η σύγκριση, σύμφωνα με τους επιτελείς της Κουμουνδούρου, δεν μπορεί παρά να γίνει με βάση τις τελευταίες κάλπες και όχι με το τι συνέβη πέντε χρόνια πριν. Το 2019 το 23,75% που είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θεωρηθεί ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα μήνα μετά, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκαμψε φτάνοντας το 32%. Οι αναφορές για «νίκη» στις κάλπες της 9η Ιουνίου έχουν αραιώσει από τον Στέφανο Κασσελάκη. Είναι γεγονός πως και την αξιωματική αντιπολίτευση οποιοδήποτε ποσοστό άνω του 17,8% του καλοκαιριού θα είναι λυτρωτικό. Έχει περάσει από «χίλια κύματα» από τότε που ανέλαβε τα «ηνία» της Κουμουνδούρου και μετά από δυο διασπάσεις το να ξεπεράσει το νούμερο του περασμένου Ιουνίου σίγουρα θα τον αναδείξει σε «κυρίαρχο του παιχνιδιού». Το μεγάλο άγχος που εκφράζουν στελέχη του κόμματος είναι κατά πόσο οι υποστηρικτές του, που δεν έχουν κανένα είδους «δέσιμο» με τον ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν σίγουρα στις κάλπες. Το καλοκαίρι και το νεαρό της ηλικίας της πλειοψηφίας των ακολούθων του κόμματος δεν αποτελούν εγγύηση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλουν να κερδίσουν συγκροτώντας μια νέα βάση.

Στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα με την απώλεια δημοσκοπικά της δεύτερης θέσης επικρατεί σκεπτικισμός. Στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν μια ευκαιρία να «χτίσουν» μια διαφορά ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Αυτό δεν σημαίνει πως για το επόμενο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα κινηθεί με στρατηγική δεύτερου κόμματος. Συνεχώς επιχειρηματολογεί πως το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την αλαζονική συμπεριφορά της. Υποστηρίζουν πως ο Στέφανος Κασσελάκης με τη στάση του συνεχώς «πριμοδοτεί» τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Είναι σίγουρο πως το «θερμόμετρο» μεταξύ των δυο θα ανέβει κατακόρυφα το επόμενο διάστημα. Στα «μείον» τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για το ΠΑΣΟΚ είναι πως δημοσκοπικά τα δυο κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει καμία δυναμική ανατροπής των σημερινών συσχετισμών.

Μάχη για την τέταρτη θέση ενδεχομένως να δώσουν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Στον Περισσό εμφανίζονται ενισχυμένοι, ωστόσο η ισχύς που έχει αποκτήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα τον φέρνει δημοσκοπικά κοντά σε διψήφιο ποσοστό. Ιδιαιτέρως ενισχυμένη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαιτίας των δυναμικών εμφανίσεων που έχει πραγματοποιήσει στη Βουλή. Μια εξωστρεφή καμπάνια έχει υιοθετήσει η Νέα Αριστερά με νέο κεντρικό προεκλογικό σύνθημα: «δώσε φωνή στο δίκιο σου». Επόμενος σταθμός για τον Αλέξη Χαρίτση και τα στελέχη θα είναι η νησιωτική Ελλάδα. Θα εστιάσουν από εδώ και στο εξής στην ακρίβεια, στην αναδιανομή εισοδήματος και στη δικαιοσύνη με αιχμή τα Τέμπη.

