Οκτώ έγκλειστοι απέδρασαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο από φυλακή στη βόρεια Αϊτή και άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν προσπαθώντας, ανακοίνωσε η αστυνομία, διαβεβαιώνοντας πως ήδη συνέλαβε εκ νέου τους έξι από τους οκτώ φυγάδες.

Αφότου οι συμμορίες κλιμάκωσαν κατακόρυφα τις επιθέσεις τους στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα εντέλει να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός της χώρας, πάνω από 4.600 κρατούμενοι, κατά τους αριθμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, απέδρασαν από τις φυλακές της πάμφτωχης χώρας της Καραϊβικής σε σοβαρή κρίση.

«Από τους οκτώ φυγάδες, οι έξι ήδη συνελήφθησαν», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λεονέλ Ζοζέφ, εκπρόσωπος της αστυνομίας σε βορειοδυτικό τομέα της χώρας, ζώνη συγκριτικά πιο ασφαλή από ό,τι η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου μαίνεται η βία των κακοποιών.

Πρόσθεσε πως η αστυνομία επενέβη στη φυλακή, στο Πορτ-ντε-Πε, στις βόρειες ακτές της χώρας, και σκότωσε τέσσερις έγκλειστους καθώς προσπαθούσαν να αποδράσουν.

Οι φυλακισμένοι που απέδρασαν βρίσκονταν σε κελί με συνολικά 37 εγκλείστους, διευκρίνισε.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης καταδίωξης των φυγάδων, οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές απαίτησαν από τους κατοίκους της Πορτ-ντε-Πε να κλειστούν στα σπίτια τους. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις στην πόλη, ανέφερε κάτοικός της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι 37 κρατούμενοι στο συγκεκριμένο κελί είχαν όλοι καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα και θεωρούνταν επικίνδυνοι, δήλωσε δικαστικός, ο Ζεΐρ Πιερ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Magik 9 της πρωτεύουσας.

Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για αμέλεια του σωφρονιστικού προσωπικού εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

«Φύλακας άνοιξε την πόρτα κελιού για να βοηθήσει κρατούμενο που αισθανόταν αδιαθεσία και εκείνη τη στιγμή συγκρατούμενοι επωφελήθηκαν για να τού επιτεθούν (...) και να αποδράσουν», είπε ο κ. Πιερ, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα σε βάρος δυο μελών του σωφρονιστικού προσωπικού.

Ανέφερε ακόμη ότι δεν υπήρχε επαρκής αριθμός φρουρών στη συγκεκριμένη φυλακή επειδή ο κλάδος τους έχει κατέβει σε απεργία.

Η Αϊτή μαστίζεται από χρόνια αστάθεια και κρίση, πολιτική και ασφάλειας, εδώ και δεκαετίες. Όμως από τα τέλη του Φεβρουαρίου, συμμορίες, που λυμαίνονταν κι έλεγχαν ήδη ολόκληρους τομείς της χώρας, συνασπίστηκαν κι άρχισαν να εξαπολύουν συντονισμένες επιθέσεις εναντίον στρατηγικών τοποθεσιών της πρωτεύουσας, με δημόσια διακηρυγμένο στόχο να ανατρέψουν τον τότε de facto πρωθυπουργό, τον Αριέλ Ανρί.

Αφότου άρχισαν οι επιθέσεις, «πάνω από 4.600 κρατούμενοι απέδρασαν από τις δυο κυριότερες φυλακές της Πορτ-ο-Πρενς, τουλάχιστον 22 αστυνομικά τμήματα και άλλα κτίρια της αστυνομίας λεηλατήθηκαν ή πυρπολήθηκαν και 19 αστυνομικοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», συνόψιζε ο ΟΗΕ στα μέσα του Απριλίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Ανρί παραιτήθηκε επίσημα από τα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα και πλέον την εξουσία έχει αναλάβει συμβούλιο μετάβασης, το οποίο καλείται να προωθήσει πριν απ’ όλα την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

