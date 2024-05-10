Η Μαρίνα Σάττι έριξε χθες το βράδυ το «Ζάρι» της στη σκηνή του Malmö Arena της Σουηδίας και πέρασε στον μεγάλο τελικό του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.

Με μια άψογη εμφάνιση η Σάττι κατάφερε να ξεσηκώσει τους χιλιάδες Eurofans που βρίσκονταν στις κερκίδες και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα είναι η Λετονία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Ισραήλ, η Εσθονία, η Ελβετία, η Γεωργία και η Αρμενία.

H «Number one» Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία μοναδική εμφάνιση στη σκηνή του Μάλμε ντυμένη με μία ολόσωμη δημιουργία δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου διακοσμημένη με 1.000.000 κρύσταλλα, σχεδόν 20 χρόνια από την πρωτιά που χάρισε στην Ελλάδα. Μαζί της η Τουρκάλα τραγουδίστρια και συνθέτρια Σερτάμπ Ερενέρ (Sertab Erener) και η Σουηδή καλλιτέχνις Σαρλότε Περέλι (Charlotte Perrelli).

Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την πρόκριση η Μαρίνα Σάττι ανέφερε:«Νιώθω αγχωμένη αλλά και ενθουσιασμένη ταυτόχρονα για το τι πρόκειται να συμβεί. Εάν μας είδατε στα παρασκήνια, χορεύαμε σαν τρελοί. Θα βρούμε τον χρόνο να αποφορτιστούμε».

«Το τραγούδι δεν έχει τουριστική χροιά αλλά το βίντεο κλιπ έχει. Θέλαμε να δείξουμε με χιούμορ τα στερεότυπα που κυριαρχούν γύρω από την εικόνα της Ελλάδας. Για μένα είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ για να αναδείξω και την άλλη μας πλευρά» ανέφερε.

Στην κλήρωση των καλλιτεχνών για το μέρος του Μεγάλου Τελικού στο οποίο θα εμφανιστούν, η Μαρίνα Σάττι τράβηξε τον κλήρο του α’ μισού, οπότε θα δούμε την Ελλάδα να διαγωνίζεται ανάμεσα στις θέσεις 2-13.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.