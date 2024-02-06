Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας σερβικής βουλής.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης με σφυρίχτρες και συνθήματα εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για την νοθεία - όπως ισχυρίζονται- του αποτελέσματος στις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι καθ' όλη την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης μπροστά από τα έδρανα της αντιπολίτευσης στέκονταν άνδρες της ασφάλειας. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ορκιστούν εντός της αιθούσης και το έπραξαν λίγο αργότερα ενώπιον των δημοσιογράφων. Τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Δεκέμβριο έγιναν σοβαρές παρατυπίες που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα.

Παρατυπίες κατέγραψαν και οι ξένοι παρατηρητές από την ΕΕ και τον ΟΑΣΕ.

Στη νέα βουλή, επί συνόλου 250 εδρών, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) καταλαμβάνει 129 έδρες και ο συνασπισμός «Η Σερβία ενάντια στη βία» 65 έδρες. Με 18 βουλευτές θα εκπροσωπηθεί στη βουλή το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας (SPS). Από δεκατρείς βουλευτές θα έχουν ο δεξιός συνασπισμός «NADA» και το νεοσυσταθέν κόμμα «Εμείς-Η φωνή του λαού». Η εθνική μειονότητα των Ούγγρων καταλαμβάνει 6 έδρες, οι Βόσνιοι μουσουλμάνοι 4 έδρες ενώ από μία έδρα κατέχουν οι Αλβανοί της νότιας Σερβίας και το κόμμα των Ρώσων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.