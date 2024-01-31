Νετανιάχου: Η αποστολή της Unrwa πρέπει να τελειώσει, η Χαμάς έχει διεισδύσει πλήρως σε αυτήν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες (Unrwa) πρέπει να κλείσει.

"Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα και ο ίδιος ο ΟΗΕ να καταλάβουν ότι η αποστολή της Unrwa πρέπει να τελειώσει", είπε ο Νετανιάχου ενώπιον πρεσβευτών στον ΟΗΕ που τον επισκέφθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

"Επιδιώκει να διατηρήσει το ζήτημα των Παλαιστινίων προσφύγων. Πρέπει να αντικαταστήσουμε την Unrwa με άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες υπηρεσίες αρωγής, εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της Γάζας όπως σκοπεύουμε να κάνουμε".

"Η Χαμάς έχει διεισδύσει πλήρως στην Unrwa" τόνισε, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί την υπηρεσία αυτή για τη φερόμενη συμμετοχή ορισμένων υπαλλήλων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε την αναστολή της χρηματοδότησής της από μεγάλες δωρήτριες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.