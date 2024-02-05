ΟΗΕ: Συγκροτείται ανεξάρτητη επιτροπή για την αξιολόγηση της Unrwa

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής, με έργο αυτής την αξιολόγηση της «ουδετερότητας» της κύριας υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, της Unrwa, και της λειτουργίας της μετά τις κατηγορίες εις βάρος εργαζομένων της υπηρεσίας.

Επικεφαλής της επιτροπής αυτής θα είναι η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά και η επιτροπή θα συνεργαστεί με τρία ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Raoul Wallenberg στη Σουηδία, Ινστιτούτο Chr. Michelsen στη Νορβηγία και Δανικό Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (DIHR), τονίζεται σε δελτίο Τύπου.

Περίπου 15 από τους πιο σημαντικούς δωρητές της Unrwa, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανέστειλαν τη χρηματοδότηση μετά τις ισραηλινές κατηγορίες που ενέπλεκαν 12 από τα 13.000 μέλη του προσωπικού της, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα πως μπορεί να αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στόχος της επιτροπής αξιολόγησης που ορίστηκε σήμερα είναι να «προσδιορίσει εάν η υπηρεσία κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την ουδετερότητά της και να δώσει απαντήσεις σε κατηγορίες για σοβαρές καταχρήσεις αν κάτι τέτοιο ισχύει».

Η επιτροπή πρέπει να υποβάλει στον Αντόνιο Γκουτέρες μια προσωρινή έκθεση έως τα τέλη Μαρτίου και, στη συνέχεια, μέχρι τα τέλη Απριλίου μια τελική έκθεση, η οποία θα πρέπει, ειδικότερα, αν είναι απαραίτητο, να κάνει συστάσεις για «βελτίωση και ενίσχυση» των υφιστάμενων μηχανισμών.

Ο Γενικός Γραμματέας «σημειώνει ότι αυτές οι κατηγορίες έρχονται σε μια στιγμή που η Unrwa, ο σημαντικότερος οργανισμός του ΟΗΕ στην περιοχή, εργάζεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να βοηθήσει τους δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας που εξαρτώνται από την επιβίωσή τους εν μέσω μιας από τις χειρότερες και πιο περίπλοκες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο».

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με μια εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ που ξεκίνησε τον Ιανουάριο μετά τις κατηγορίες κατά των 12 εργαζομένων της Unrwa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.