Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακές εικόνες σε ΗΠΑ και Ευρώπη από την σπάνια ηλιακή καταιγίδα που χτυπάει τη Γη

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η  ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα έχει αναβαθμιστεί σε 5 - Ορατό το φαινόμενο σε Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

Ηλιακή καταιγίδα

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την σπάνια ηλιακή καταιγίδα που «χτύπησε» τη Γη. Μια σειρά από ηλιακές εκλάμψεις και εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας από τον ήλιο δημιουργούν εκθαμβωτικά σέλας σε όλη την υδρόγειο.

Το βόρειο σέλας ήταν ορατό χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία και άλλες περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο αλλά και στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η  ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα έχει αναβαθμιστεί σε 5 και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στις επικοινωνίες, όπως στα συστήματα GPS, στη δορυφορική πλοήγηση και σε άλλες τεχνολογίες.

Δείτε πώς φαινόταν στο Τσέστερ της Νότιας Καρολίνας

Στη Σουηδία υπήρξαν ορισμένες διακοπές ρεύματος και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, όπως ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η τελευταία φορά που μια ηλιακή καταιγίδα αυτού του μεγέθους έφτασε στη Γη ήταν τον Οκτώβριο του 2003.

Πολλοί από τους ενθουσιώδεις θεατές είδαν το βόρειο σέλας και μοιράστηκαν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Φλόριντα

Το φαινόμενο Aurora εμφανίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους. Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.

Βόρεια στο Νιου Τζέρσεϊ

«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. "Είναι πιο αργοί. Άρα χρειάζονται περισσότερες, αλλά ακόμα ώρες, ίσως δεκάδες ώρες."

Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη λίγο πριν τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής χαρίζοντας μοναδικά χρώματα. 

Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.

«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. «Είναι πιο αργές. Άρα χρειάζονται περισσότερες ώρες, ίσως δεκάδες ώρες».

Φωτογραφία twitter 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλιακή Καταιγίδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark