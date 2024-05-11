Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την σπάνια ηλιακή καταιγίδα που «χτύπησε» τη Γη. Μια σειρά από ηλιακές εκλάμψεις και εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας από τον ήλιο δημιουργούν εκθαμβωτικά σέλας σε όλη την υδρόγειο.

Το βόρειο σέλας ήταν ορατό χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία και άλλες περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο αλλά και στις ΗΠΑ.

Incredible 🌟🌪️⚡

The solar geomagnetic storm triggered

Northern lights over the UK as we flew over London at mid night on Friday #solarstorm#Auroraborealis #aurora ..... pic.twitter.com/EZYnwwIqlO — Rashmi tanwr (@rashmiTanwr) May 11, 2024

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα έχει αναβαθμιστεί σε 5 και μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στις επικοινωνίες, όπως στα συστήματα GPS, στη δορυφορική πλοήγηση και σε άλλες τεχνολογίες.

Δείτε πώς φαινόταν στο Τσέστερ της Νότιας Καρολίνας

Just had an intense burst over Chester SC. It looked like green flames by the naked eye! @SCweather_wx @wxbrad @HenryWX @NWSGSP pic.twitter.com/VoQXOI72bw — Antonio Adkins (@AntonioAdkins17) May 11, 2024

Στη Σουηδία υπήρξαν ορισμένες διακοπές ρεύματος και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, όπως ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η τελευταία φορά που μια ηλιακή καταιγίδα αυτού του μεγέθους έφτασε στη Γη ήταν τον Οκτώβριο του 2003.

Πολλοί από τους ενθουσιώδεις θεατές είδαν το βόρειο σέλας και μοιράστηκαν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φλόριντα

I captured the northern lights in Metuchen, New Jersey! Taken with long exposure…not visible with naked eye. #NJwx pic.twitter.com/WtOREqsoa3 — Collin Gross (@CollinGrossWx) May 11, 2024

Unbelievable! I never would’ve thought I’d see it…the aurora in South Florida!!! Better pics coming eventually, this was a quick iPhone shot. #flwx #aurora @NWSMiami @TweetAurora pic.twitter.com/NluiqoolNi — Luke Culver (@LukeCulverWx) May 11, 2024

Το φαινόμενο Aurora εμφανίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους. Γενικά, χρειάζονται μόλις οκτώ λεπτά για να ταξιδέψει το φως 93 εκατομμύρια μίλια στη Γη από τον ήλιο, αλλά η αστροφυσικός Janna Levin είπε ότι τα ενεργοποιημένα σωματίδια που προκαλούν το τρέχον κύμα του σέλας ταξιδεύουν πολύ πιο αργά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να διαρκέσει το Σαββατοκύριακο.

Βόρεια στο Νιου Τζέρσεϊ

I captured the northern lights in Metuchen, New Jersey! Taken with long exposure…not visible with naked eye. #NJwx pic.twitter.com/WtOREqsoa3 — Collin Gross (@CollinGrossWx) May 11, 2024

«Ορισμένες από αυτές τις μαζικές εκτοξεύσεις είναι τρισεκατομμύρια κιλά», είπε. "Είναι πιο αργοί. Άρα χρειάζονται περισσότερες, αλλά ακόμα ώρες, ίσως δεκάδες ώρες."

Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη λίγο πριν τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής χαρίζοντας μοναδικά χρώματα.

Off the chart awe & wonder here. All around us #Aurora #Sgeppey pic.twitter.com/x4TlDpuTlO — Dr Paula Owens FRGS (@Primageographer) May 10, 2024

Edinburgh feels like a different planet tonight



Incredible #aurora pic.twitter.com/iHOQIyThKm — Jacob Anderson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@itwasjacob) May 10, 2024

Φωτογραφία twitter

Πηγή: skai.gr

