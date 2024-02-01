Η Unrwa προτείνεται για Νόμπελ Ειρήνης

Η Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (Unrwa), που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με τη φερόμενη συμμετοχή ορισμένων εργαζομένων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης, ανακοίνωσε σήμερα ένας Νορβηγός βουλευτής.

Ο βουλευτής των Εργατικών Όσμουντ Άουκρουστ είπε στην εφημερίδα Dagbladet ότι υπέβαλε την υποψηφιότητα της Unrwa «για το μακροπρόθεσμο έργο της που στοχεύει να παράσχει μια ζωτικής σημασίας στήριξη στην Παλαιστίνη και γενικότερα στην περιοχή».

«Αυτό το έργο είναι κρίσιμο εδώ και 70 και πλέον χρόνια και ακόμα πιο ζωτικής σημασίας τους τελευταίους τρεις μήνες», επισήμανε ο βουλευτής, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Η Unrwa βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης από τότε που το Ισραήλ κατηγόρησε 12 εκ των 30.000 εργαζομένων της υπηρεσίας στην περιοχή για εμπλοκή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, την οποία διέπραξε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και οδήγησε στον θάνατο 1.140 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ως αντίδραση, τουλάχιστον 12 χώρες, μεταξύ αυτών σημαντικοί δωρητές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία και η Σουηδία, όμως όχι η Νορβηγία, ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τη χρηματοδότησή τους προς την υπηρεσία, η οποία είπε σήμερα πως βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή ότι θα χρειαστεί να διακόψει τις δραστηριότητές της «έως τα τέλη Φεβρουαρίου».

Το να προτείνεται ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός για το Νόμπελ Ειρήνης δεν αποτελεί από μόνο του μια μορφή αναγνώρισης εκ μέρους της επιτροπής Νόμπελ, η οποία δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες υποψηφιότητες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (κοινοβουλευτικοί και υπουργοί από όλες τις χώρες, πρώην βραβευθέντες, ορισμένοι ακαδημαϊκοί κ.α) έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ένα όνομα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου.

Αν και ο κατάλογος των υποψηφίων παραμείνει μυστικός εδώ και μισό αιώνα, οι υποστηρικτές μπορούν να αποκαλύψουν δημοσίως την ταυτότητα του προσώπου που έχουν επιλέξει.

Και άλλες γνωστές υποψηφιότητες έχουν σχέση με τη σύρραξη μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που βρίσκεται πίσω από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στην οποία το εβραϊκό κράτος απάντησε με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 27.019 ανθρώπους, κυρίως σε αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Μεταξύ αυτών, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης που κάλεσε τον περασμένο μήνα το Ισραήλ να εμποδίσει κάθε ενδεχόμενη ενέργεια «γενοκτονίας» στη Γάζα και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως και οι οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων, η παλαιστινιακή Al-Haq και η ισραηλινή B'Tselem.

Άλλα ονόματα που δημοσιεύτηκαν από ΜΜΕ: ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο φέτος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο πάπας Φραγκίσκος, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο και η ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Η επιτροπή Νόμπελ θα ανακοινώσει την απόφασή της στις αρχές Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

