Με χαμηλές ταχύτητες έχει ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, που αφορούν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο 2023.

Έχει υποβληθεί ήδη περίπου το 2,5% του συνολικού αριθμού που κάθε χρόνο περνούν την πύλη της ΑΑΔΕ, καθώς αυτήν τη στιγμή αριθμούν τις 165.268 φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες και έχουν εκκαθαριστεί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα οποία σε ένα βαθμό μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος ως αντιπροσωπευτικά, για τους 77 στους 100 φορολογούμενους δεν προκύπτει επιπλέον φόρος. Από αυτούς μάλιστα οι 24 θα λάβουν επιστροφή ενώ για τους άλλους 53 το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό.

Επιπλέον φόρο καλούνται να πληρώσουν λίγοι περισσότεροι από 23 στους 100 φορολογούμενους.

Ας δούμε αναλυτικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν με βάση τα πρώτα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί 165.268 δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,5 εκατ., ποσοστό 2,5%.

Από αυτές το 52,66% ή 87.030 είναι μηδενικές, δηλαδή δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο.

Το 23,38% ή οι 38.639 δηλώσεις είναι χρεωστικές με τον επιπλέον φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι να ανέρχεται σε 862 ευρώ κατά μέσο όρο. Το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 33,3 εκατ.

Το 23,95% ή 39.581 φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή που κατά μέσο όσο διαμορφώνεται στα 349 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 13,8 εκατ.

'Αμεσα θα λάβουν ή ήδη έχουν λάβει το ποσό της επιστροφής το 65,73% των φορολογουμένων που δεν έχουν εκκρεμότητες με την Εφορία, δηλαδή δεν οφείλουν άλλα ποσά ώστε να υπάρξει συμψηφισμός. Το συνολικό ποσό της άμεσης επιστροφής ανέρχεται σε 5,1 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εκπνέει στις 26 Ιουλίου και όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Πιθανός επιπλέον φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου του 2025.

Στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει την εφάπαξ πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, δικαιούται έκπτωσης 3%.

Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Δύο είναι τα νέα στοιχεία στην φετινή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Για πρώτη φορά περίπου 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, καθώς η ΑΑΔΕ τις έχει προσυμπληρώσει για λογαριασμό τους και εάν εκείνοι δεν πατήσουν το πλήκτρο για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους θα το κάνει κι αυτό η ΑΑΔΕ υποβάλλοντάς τις αυτόματα, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής. Περισσότεροι από 730.000 επαγγελματίες θα φορολογηθούν φέτος με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα προσδιορίσουν εναλλακτικά με τεκμαρτό τρόπο τα φορολογητέα εισοδήματά τους.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ακόμη τα εξής:

Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Οι δηλώσεις για τους φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2023 υποβάλλονται για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, από τους νόμιμους κληρονόμους τους εμπρόθεσμα έως 31/12/2024.

Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 -500 ευρώ σε περίπτωση που ο φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

