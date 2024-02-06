Εμπιστεύονται τη δημοκρατία οι νέοι στη Γερμανία αλλά όχι την κυβέρνηση

Οι νέοι στην Γερμανία δείχνουν εμπιστοσύνη στην δημοκρατία, αλλά όχι και στα στελέχη της κυβέρνησης, σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Bertelsmann. Επιπλέον, εκφράζουν απαισιοδοξία για το μέλλον και, σύμφωνα με τους ειδικούς, κινδυνεύουν όλο και περισσότερο από ριζοσπαστικοποίηση.

Σε έρευνα του ολλανδικού ινστιτούτου ερευνών Glocalities για λογαριασμό του Ιδρύματος Bertelsmann, το 59% των νέων 18-30 ετών εκφράζει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην δημοκρατία από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (50%), ο ένας όμως στους δύο δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και το 45% το κοινοβούλιο. Ανάλογες έρευνες διενεργήθηκαν στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Ρουμανία, στην Ισπανία, στην Σουηδία και στην Βρετανία.

Σε συνδυασμό με την έντονη απαισιοδοξία για το μέλλον, οι αναλυτές της έρευνας εκτιμούν ότι τα στοιχεία αποτελούν σήμα κινδύνου. «Είναι σημαντικό να μην παίζουμε με την εμπιστοσύνη στην δημοκρατία. Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα προκειμένου να αναζωογονηθεί η πίστη στην ικανότητα της πολιτικής να επιλύει προβλήματα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι νέοι να στραφούν σε αυτούς που τους υπόσχονται πολύ απλές λύσεις και να καταστούν ευάλωτοι σε ριζοσπαστικές ιδέες», τονίζει η ειδική του Ιδρύματος Bertelsmann για θέματα νεολαίας Ρεγγίνα φον Γκερτς.

Στην έρευνα αναδεικνύονται ακόμη οι ανησυχίες των νέων, με το 51% να αναφέρεται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 46% στην κλιματική αλλαγή, το 45% στα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης και το 42% στην κακοποίηση παιδιών. Το 41% δηλώνει επίσης την ανησυχία του για προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ το 36% εκφράζει ανασφάλεια για το μέλλον και αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, τόσο στα θέματα κλίματος όσο και σχετικά με το βιοτικό επίπεδο και τις εισοδηματικές ανισότητες.

