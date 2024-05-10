Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η διαφήμιση της Apple για το νέο iPad με αποτέλεσμα ο τεχνολογικός κολοσσός να ζητήσει «συγγνώμη»

Η διαφήμιση, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από χρήστες του Διαδικτύου που θεώρησαν ότι η διαφήμιση γιορτάζει την καταστροφή της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της τέχνης από την τεχνολογία.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Στη διαφήμιση μια βιομηχανική πρέσα συνθλίβει αντικείμενα που συνδέονται με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, από μουσικά όργανα και κουτιά με μπογιές μέχρι βιβλία.Καθώς ανυψώνονται οι μεταλλικές πλάκες της υδραυλικής πρέσας, αποκαλύπτεται το νέο iPad Pro της Apple.

«Γνωρίστε το νέο iPad Pro: το πιο λεπτό προϊόν που δημιουργήσαμε ποτέ, η πιο προηγμένη οθόνη που έχουμε δημιουργήσει ποτέ, με την απίστευτη δύναμη του τσιπ M4. Απλώς φανταστείτε όλα τα πράγματα που θα χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του», έγραψε ο Κουκ σε ανάρτησή του στο X που συνοδεύεται από ένα βίντεο.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε ο αντιπρόεδρος του μάρκετινγκ της Apple Tor Myhren, δήλωσε: «Λυπούμαστε, δεν πετύχαμε το στόχο μας με αυτό το βίντεο».

«Η δημιουργικότητα είναι στο DNA μας στην Apple και είναι απίστευτα σημαντικό για εμάς να σχεδιάζουμε προϊόντα που ενδυναμώνουν τους δημιουργικούς σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να γιορτάζουμε πάντα τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες εκφράζονται και ζωντανεύουν τις ιδέες τους μέσω του iPad», είπε χαρακτηριστικά ο Myhren. «Δεν πετύχαμε το στόχο μας με αυτό το βίντεο και λυπούμαστε».

Η εταιρεία αποφάσισε επίσης να μην προβάλει τη διαφήμιση στην τηλεόραση, ανέφερε το Ad Age.

Το σποτ προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι θεατές είπαν ότι έκανε την Apple να φαίνεται εκτός πραγματικότητας. Ο Χιου Γκραντ ήταν ένας από τους χιλιάδες χρήστες του Χ που εκφράστηκαν κατά της νέας διαφήμισης της Apple για το iPad Pro, η οποία έχει προκαλέσει την οργή αρκετών δημιουργών του Χόλιγουντ.

«Η καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ευγενική προσφορά της Silicon Valley».

A commercial for the new iPad Pro depicted media across the spectrum – movies, TV, books, music, video games, etc. – being compressed into said iPad via a hydraulic press.



Read more ⬇️https://t.co/IQLp0jFZdw pic.twitter.com/gAuUgwF0GN — TheWrap (@TheWrap) May 8, 2024

Πηγή: skai.gr

