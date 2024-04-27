Ο βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα γιόρτασαν πριν μερικές ημέρες την επέτειο του γάμου τους.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε το παλάτι, φαίνονται και δύο ευδιάθετοι και χαμογελαστοί να περπατούν αγκαζέ στους ολάνθιστους κήπους του Μπάκιγχαμ.

Στην ανάρτηση σημειώνεται: «Η Αυτού Μεγαλειότητα The King θα επιστρέψει σύντομα στα δημόσια καθήκοντα μετά από μια περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης μετά την πρόσφατη διάγνωση καρκίνου.

Για να σηματοδοτήσουν αυτό το ορόσημο, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα πραγματοποιήσουν κοινή επίσκεψη σε κέντρο θεραπείας καρκίνου την επόμενη Τρίτη, όπου θα συναντήσουν ειδικούς γιατρούς και ασθενείς. Αυτή η επίσκεψη θα είναι η πρώτη σε μια σειρά εξωτερικών δεσμεύσεων που θα αναλάβει η Αυτού Μεγαλειότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

