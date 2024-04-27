Η αστυνομία προχώρησε σήμερα Σάββατο σε προσαγωγές περίπου 100 ανθρώπων φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών στο πανεπιστήμιο της Βοστόνης Northeastern University απαντώντας έτσι στη χρήση αντισημιτικών ύβρεων, ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι προσαγωγές έγιναν καθώς κάποιοι διαδηλωτές "ξεπέρασαν τα όρια" και ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως "Σκοτώστε τους Εβραίους", ανέφερε ανακοίνωση του πανεπιστημίου στην πλατφόρμα Χ.

Boston Police have started arresting protesters at Northeastern University this morning!pic.twitter.com/apotEfZ1kr — Bostonians Against Mayor Wu (@AntiWuCoalition) April 27, 2024

Οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Columbia και εξαπλώθηκαν σε πανεπιστημιουπόλεις ανά τη χώρα.

Συνιστούν σοβαρή πρόκληση στη διοίκηση των αμερικανικών πανεπιστημίων που προσπαθεί να εξισορροπήσει τη δέσμευση των ιδρυμάτων για ελεύθερη έκφραση με τα παράπονα ότι οι διαδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Students at Northeastern University in Boston block police vans from leaving the premises with arrested students after trying to break up the Gaza solidarity encampment. pic.twitter.com/M2anZGiRGW — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 27, 2024

Σε ανακοίνωσή του το Northeastern αναφέρει ότι η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης υποστηριζόμενη από τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου επενέβησαν σήμερα για να διαλύσουν μια "κατάληψη χωρίς άδεια" στην πανεπιστημιούπολη.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι όσοι αρνήθηκαν να επιδείξουν φοιτητική ταυτότητα συνελήφθησαν.

Ο Μοκτάντα Σαντρ στηρίζει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράκ Μοκτάντα Σαντρ εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του προς τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και ζήτησε τον τερματισμό των αστυνομικών ενεργειών εις βάρος τους.

"Κάνουμε έκκληση για τερματισμό της φίμωσης των φωνών που ζητούν ελευθερία και ειρήνη. Η φωνή των αμερικανικών πανεπιστημίων που απαιτούν τον τερματισμό της σιωνιστικής τρομοκρατίας είναι η δική μας φωνή", αναφέρει ο Σαντρ σε ανακοίνωσή του.

Ο Σαντρ ηγείτο στο παρελθόν πολιτοφυλακής που μάχονταν κατά των αμερικανικών δυνάμεων έπειτα από την υπό τις ΗΠΑ εισβολή το 2003 που οδήγησε στην ανατροπή του δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν. Έχει εκατομμύρια πιστούς ανάμεσα στον κυρίως σιιτικό μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας και διαθέτει μεγάλη επιρροή στην ιρακινή πολιτική.



