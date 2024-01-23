ΗΠΑ: Τραμπ εναντίον Χέιλι, μια αποφασιστικής σημασίας μονομαχία στο Νιού Χαμσάιρ

Το φαβορί της αμερικανικής δεξιάς Ντόναλντ Τραμπ και η πρώην πρεσβευτής του στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι συγκρούονται σήμερα στο Νιού Χαμσάιρ στις προκριματικές εκλογές για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μια ψηφοφορία που αναμένεται να κρίνει τη συνέχεια της κούρσας για τον Λευκό Οίκο για τους συντηρητικούς.

Σήμερα «αφήστε το κρεβάτι σας και πηγαίνετε να ψηφίσετε!», κάλεσε τους ψηφοφόρους χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο πρώην πρόεδρος στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Λακόνια, σ' αυτή τη βορειοανατολική πολιτεία των ΗΠΑ. «Πιάστε τον γείτονά σας, πιάστε τους όλους, πρέπει να πάτε επειδή πρέπει να κερδίσουμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προηγείται της Νίκι Χέιλι κατά σχεδόν 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις γι' αυτές τις δεύτερες προκριματικές εκλογές.

«Τώρα δεν είμαστε πια παρά μόνο δύο και πιστεύω πως ο ένας από εμάς πιθανόν να μην είναι πια εδώ αύριο», προέβλεψε ενώπιον ενός θορυβώδους πλήθους, προσθέτοντας πως «ήρθε η ώρα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να συσπειρωθεί».

Η αποχώρηση το περασμένο σαββατοκύριακο του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, ο οποίος θεωρούνταν κάποτε ο κύριος αντίπαλος στα δεξιά του Ντόναλντ Τραμπ, πριν καταρρεύσει η εκστρατεία του, μετέτρεψε μια τριμερή σύγκρουση σε μονομαχία. Όμως η μάχη είναι πολύ άνιση.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει μια σταθερή βάση ένθερμων οπαδών, κέρδισε ήδη με διαφορά στις 15 Ιανουαρίου τις προκριματικές της Αϊόβα, με απόσταση από τον Ρον Ντεσάντις (δεύτερος) και τη Νίκι Χέιλι (τρίτη). Αν συντρίψει την αντίπαλό του στις κάλπες στο Νιού Χαμσάιρ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας να επανέλθει.

Ο δρόμος του 77χρονου Ντόναλντ Τραμπ προς το προεδρικό χρίσμα των ρεπουμπλικάνων για να αντιπαρατεθεί στον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί τότε να ανοίξει εντελώς.

Όμως αν η 52χρονη Νίκι Χέιλι καταφέρει να μειώσει πολύ τη διαφορά ή αν καταφέρει ακόμα περισσότερο να αποσπάσει μια νίκη σ' αυτή την πολιτεία, που έχει σημαντική αναλογία ανεξάρτητων ψηφοφόρων, αυτό θα την έβαζε σε καλή θέση για την επόμενη ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου στην πολιτεία της, τη Νότια Καρολίνα.

Μάλιστα η Νίκι Χέιλι είχε ήδη μια επιτυχία στο χωριό Ντίξβιλ Νοτς, την πρώτη κοινότητα στην πολιτεία που ψηφίζει ήδη από τα μεσάνυκτα, καθώς συγκέντρωσε... έξι ψήφους έναντι καμιάς για τον Τραμπ. Οι εκλογικοί νόμοι του Νιού Χαμσάιρ επιτρέπουν στους δήμους με λιγότερους από 100 κατοίκους να ανοίγουν τα εκλογικά τμήματα από τα μεσάνυχτα ενώ μπορούν να τα κλείνουν όταν έχουν εκπληρώσει το εκλογικό τους καθήκον όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

«Ευρεία νίκη»

Όμως η Χέιλι απέχει πολύ για να κερδίσει ολόκληρη την πολιτεία.

Η Πατρίσια Φεράντε, μια 68χρονη συνταξιούχος από το Χάντσον του Νιού Χαμσάιρ, λέει πως «δεν της πολυαρέσει» η Νίκι Χέιλι και προβλέπει για απόψε μια «ευρεία νίκη» του Τραμπ.

Η Χέιλι «μοιάζει να είναι με το μέρος των ανθρώπων που έχουν χρήματα, με τους ανθρώπους που περιφρονούν» τους άλλους, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνταξιούχος έχει αντίθετα την εντύπωση πως ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι στο πλευρό μας, εμάς των εργαζομένων», υποστηρίζει. «Δεν μας περιφρονεί».

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα του Νιου Χαμσάιρ θα ανοίξουν σήμερα ανάμεσα στις 06:00 και τις 08:00 (13:00 ως 15:00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.