Η τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς δημοσίευσε το Σάββατο ένα νέο προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει ζωντανούς τους ομήρους Κιθ Σίγκελ, 64 ετών, και Ομρί Μιράν, 46 ετών.

Στο βίντεο, διάρκειας τριών λεπτών, οι Σίγκελ και Μιράν αναφέρουν τα ονόματά τους, και λένε ότι ελπίζουν σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση τους, αλλά και την απελευθέρωση των άλλων ομήρων.

BREAKING: HAMAS RELEASE NEW VIDEO CONTAINING TWO HOSTAGES



The video shows hostages Keith Siegel, 64, and Omri Miran, 46 alive.



They identify themselves and say they are hoping for a hostage deal that would see them and other hostages returned home.



Miran says he has been held… pic.twitter.com/6FTV2YedQF — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 27, 2024



Το βίντεο δεν έχει ημερομηνία, αλλά ο Μιράν λέει ότι κρατείται αιχμάλωτος για 202 ημέρες και ο Σίγκελ αναφέρει τις διακοπές του Πάσχα, υποδεικνύοντας ότι τα βίντεο γυρίστηκαν πρόσφατα.



Ο Σίγκελ, υπήκοος ΗΠΑ, συνελήφθη αιχμάλωτος με τη σύζυγό του από το σπίτι τους στο κιμπούτς Κφαρ Αζά στις 7 Οκτωβρίου. Η σύζυγός του Αβίβα Σίγκελ αφέθηκε αργότερα ελεύθερη με τη συμφωνία του Νοεμβρίου. Ο Μιράν συνελήφθη αιχμάλωτος από τρομοκράτες της Χαμάς από το Κιμπούτς Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της επίθεσης.



Η Χαμάς έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους, σε αυτό που το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως κατάπτυστο ψυχολογικό πόλεμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίζραελ Κατζ, δήλωσε στο μεταξύ, ότι μια προγραμματισμένη εισβολή στην Ράφα θα μπορούσε να ανασταλεί, εάν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς. «Η απελευθέρωση των ομήρων είναι η κορυφαία προτεραιότητα για εμάς», δήλωσε ο Ιζραήλ Κατς κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Πηγή: skai.gr

