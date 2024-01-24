Οι δυτικές χώρες χαιρέτισαν το νέο βήμα που έκανε η Σουηδία προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, μετά τη θετική ψήφο από το τουρκικό κοινοβούλιο, με την Ουγγαρία να παραμένει πλέον το τελευταίο εμπόδιο για την προσχώρηση της Στοκχόλμης στη Συμμαχία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, από την πλευρά του, κάλεσε χθες, Τρίτη, τον Σουηδό ομόλογό του στη Βουδαπέστη προκειμένου να προσπαθήσουν να άρουν τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Η έγκριση με συντριπτική πλειοψηφία από το τουρκικό κοινοβούλιο της προσχώρησης της Σουηδίας στη Συμμαχία έβαλε τέλος σε 20 μήνες διαβουλεύσεων και αναμονής που δοκίμασαν την υπομονή των Δυτικών συμμάχων της Άγκυρας, την ώρα που επιθυμούν να παρουσιάσουν ενωμένο μέτωπο έναντι της Ρωσίας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαιρέτισε αμέσως «ένα ακόμη βήμα» προς την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Αντίστοιχα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος παράλληλα ζήτησε από την Ουγγαρία να ολοκληρώσει τη διαδικασία «επικύρωσης το συντομότερο δυνατό». Η ένταξη της Σουηδίας «καθιστά το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και ενισχύει την ασφάλειά μας», τόνισε.

Η Ουάσινγκτον από την πλευρά της εξέφρασε την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο τουρκικό κοινοβούλιο, με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν να χαρακτηρίζει τη Σουηδία «έναν σταθερό και ικανό εταίρο, η ένταξη του οποίου στο ΝΑΤΟ ενισχύει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Συμμαχία».

«Η επικείμενη ένταξη της Σουηδίας, όπως και αυτή της Φινλανδίας που έχει ήδη ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο» το ΝΑΤΟ, εκτίμησε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Πρόκειται για «μια άμεση αντίδραση στον ρωσικό επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», υπενθύμισε ο ίδιος.

Για τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα καταστήσει τις σκανδιναβικές χώρες «πιο ασφαλείς».

Η Ουγγαρία είναι πλέον το μόνο κράτος μέλος της Συμμαχίας, που δεν έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Ορμπάν ζητεί εδώ και μήνες «σεβασμό» από τη Στοκχόλμη, της οποίας επικρίνει την πολιτική «δυσφήμησης» και τις συχνές καταγγελίες για τις αυταρχικές τάσεις του.

«Έστειλα σήμερα επιστολή στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον για να τον καλέσω στην Ουγγαρία προκειμένου να συζητήσουμε την ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία», έγραψε ο Ορμπάν στο Χ.

Στην επιστολή του, την οποία είδε το AFP, αναφέρεται στην ανάγκη «να χτίσουμε μια κοινή, στέρεη εμπιστοσύνη» μέσω «ενός πιο εντατικού πολιτικού διαλόγου».

Η απάντηση ήρθε μερικές ώρες αργότερα: «Δεν βλέπω κανέναν λόγο να διαπραγματευθούμε σήμερα», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Μαδρίτης πέρυσι η Ουγγαρία (…) έδωσε στη Σουηδία καθεστώς προσκεκλημένου» ενόψει της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, χωρίς να εκφράσει επιφυλάξεις, υπογράμμισε.

Ωστόσο ο Μπίλστρομ δήλωσε έτοιμος για «συνομιλίες», αναφορικά με «πολλά κοινά ζητήματα» και «τη στρατιωτική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

«Παράλογο παιχνίδι»

Η Σουηδία ανακοίνωσε τον Μάιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την υποψηφιότητά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Φινλανδία, η οποία έγινε τον Απρίλιο το 31ο μέλος της Συμμαχίας.

Η Ουγγαρία έχει στηρίξει επί της αρχής την ένταξη της Σουηδίας, αλλά καθυστερεί εδώ και μήνες να κάνει τα απαραίτητα βήματα.

Κάποιοι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια στρατηγική εκβιασμού του Ορμπάν, σε μια προσπάθεια να πιέσει την ΕΕ να κάνει υποχωρήσεις, ενώ άλλοι ότι αποτελεί ένδειξη της εγγύτητάς του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ορμπάν είχε υποσχεθεί ότι δεν θα είναι ο τελευταίος ηγέτης που θα επικυρώσει την πολυαναμενόμενη ένταξη της Σουηδίας, αλλά τελικά τον πρόλαβε το τουρκικό κοινοβούλιο.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (MSZP), που ανήκει στην αντιπολίτευση, ζήτησε από τον Ούγγρο πρωθυπουργό «να βάλει τέλος σε αυτό το παράλογο παιχνίδι που βλάπτει σημαντικά την εικόνα της Ουγγαρίας».

Από την άλλη, τα φιλο-ορμπανικά μέσα ενημέρωσης καταφέρονταν χθες, Τρίτη, κατά της Σουηδίας που «ζητεί μια συμφωνία αίματος χωρίς να κάνει καμία κίνηση ανταπόδοσης», σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού Mandiner.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

