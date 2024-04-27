Χάντμπολ: Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό: Ιστορική πρόκριση στον τελικό του EHF European Cup

Έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός. Με επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Φερεντσβάρος, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 39-32 στη ρεβάνς των ημιτελικών του EHF European Cup και προκρίθηκαν στον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία τους!

Η ομάδα του Ζέλικο Μπάμπιτς είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας στο πλευρό της τη στήριξη αρκετού κόσμου που βρέθηκε στο κλειστό της Ηλιούπολης.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Βάλουρ-Μινάουρ Μάρε, με τους πρώτους να προγούνται 36-28 από το πρώτο ματς. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι ημερομηνίες των διπλών τελικών.

Η Φερεντσβάρος ήταν αυτή που πήρε αρχικά προβάδισμα στο ματς, ως το 6-5 (8’) με τον Ολυμπιακό να μην την αφήνει να απομακρυνθεί. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα στο 10’ με 7-6 και άρχισαν σταδιακά να αυξάνουν τη διαφορά με μικρά σερί, ως το 21-18 του ημιχρόνου.

Στα πέντε πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου η Φερεντσβάρος μείωσε στα δύο γκολ (23-21). Ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί τριών τερμάτων για το 26-21 στο 38’ και στα δύο επόμενα λεπτά εκτόξευσε τη διαφορά στο +6 (28-22).

Οι Ούγγροι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι στο 50’, όταν μείωσαν σε 33-29, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με επιμέρους σερί 4-1 και ξέφυγε στο +8 (37-29), ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική πρόκριση με 39-32.

Ολυμπιακός-Φερεντσβάρος 39-32: Ιστορική πρόκριση στον τελικό του EHF European Cup

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό χρίστηκε ο Σάββας με δέκα τέρματα και ακολούθησε ο Σλίσκοβιτς με 8.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 39-32

Τα πεντάλεπτα: 3-4, 7-6, 12-10, 14-11, 17-16, 21-18 (ημχ), 24-21, 28-23, 32-26, 33-29, 37-30, 39-32

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπάμπιτς): Τζηράς 1, Καραμπουρνιώτης, Παπαβασίλης 5, Βίντα 2, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 8, Δομπρής 2, Σμόκοτ, Πασσιάς 2, Μοντόρο, Σλαβούλιτσα, Κάβτσιτς 6, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 10.

ΦΕΡΕΝΤΒΑΡΟΣ (Παστόρ): Μπόγκναρ 5, Φούζι 5, Νάγκι 8, Ιμρέ 2, Μπάλογκ 2, Πόρνταν, Ντεμπρετσένι 2, Μπόρμπελι, Γκίορι, Μίκιτα 6, Φούλοπ, Ζέπεσι, Μπουιντόσο, Κόβασικς 2

Διαιτητές: Τσερνάβσκις- Μπογκντάνοφς (Λετονία) Παρατηρητής: Βουκασίνοβιτς (Σερβία), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 4/5-1/1

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.