Reuters: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για εκεχειρία ενός μήνα στη Γάζα

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν σε γενικές γραμμές επί της αρχής ότι η ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων για Παλαιστίνιους κρατούμενους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκεχειρίας ενός μήνα, αλλά η κατάληξη σε οριστική συμφωνία καθυστερεί λόγω των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Οι εντατικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με επικεφαλής το Κατάρ, την Ουάσιγκτον και την Αίγυπτο τις τελευταίες εβδομάδες επικεντρώθηκαν σε μια σταδιακή προσέγγιση για την απελευθέρωση διαφορετικών κατηγοριών Ισραηλινών ομήρων, ξεκινώντας από πολίτες και τελειώνοντας με στρατιώτες, με αντάλλαγμα τη διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο τελευταίος κύκλος προσπαθειών για την εύρεση μιας λύσης μέσω της διπλωματίας ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου και μείωσε τις διαφωνίες σχετικά με τη διάρκεια μιας αρχικής κατάπαυσης του πυρός σε περίπου 30 ημέρες, αφού η Χαμάς είχε αρχικά προτείνει εκεχειρία αρκετών μηνών, αναφέρει το Reuters .

Ωστόσο, η Χαμάς έκτοτε αρνείται να προχωρήσει στη συμφωνία μέχρι να συμφωνηθούν οι μελλοντικοί όροι για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με πηγές.

Το Ισραήλ εμμένει στη στρατηγική, σύμφωνα με την οποία διαπραγματεύεται ένα στάδιο κάθε φορά, ενώ η Χαμάς επιδιώκει «μια συμφωνία-πακέτο» για μόνιμη κατάπαυση του πυρός προτού απελευθερωθούν οι όμηροι κατά την αρχική φάση. Το Ισραήλ και η Χαμάς διαπραγματεύονται μέσω των διαμεσολαβητών και δεν συνομιλούν απευθείας.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκουρκ βρίσκεται στην περιοχή, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, για συζητήσεις σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων και ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει μια «ανθρωπιστική παύση» μεγαλύτερης διάρκειας.



Πηγή: skai.gr

