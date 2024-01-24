Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη σε απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Καναδά όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος που μετέφερε υπαλλήλους εταιρείας διαμαντιών, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα που διενεργείται για το δυστύχημα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η γιγαντιαία αγγλοαυστραλιανή εταιρεία του τομέα των ορυχείων Rio Tinto ανέφερε πως αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει για το αδαμαντωρυχείο Ντάιαβικ μεταφέροντας «μέλη του προσωπικού» της συνετρίβη, με συνέπεια «πολλούς» θανάτους.

Η επαφή με το μισθωμένο αεροσκάφος της Northwestern Air χάθηκε λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, περί τις 08:50 (τοπική ώρα· 17:50 ώρα Ελλάδας) κοντά στο Φορτ Σμιθ, στον βορειοδυτικό Καναδά, σύμφωνα με το κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της περιοχής.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν επτά άνθρωποι, από τους οποίους επιβίωσε ένας, σύμφωνα με την πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου. Η κατάστασή του δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο.

Μέλη σωστικών συνεργείων χρειάστηκε να πάνε στον τόπο τς συντριβής με σκούτερ χιονιού, αφού έπεσαν με ελικόπτερα, περίπου 1,1 χλμ. από τον διάδρομο αποπροσγειώσεων.

Οι πτήσεις με προορισμό μικρή πόλη Φορτ Σμιθ ακυρώθηκαν ως αργότερα σήμερα.

Ο επικεφαλής της Rio Tinto Τζέικομπ Στάουσχολμ δήλωσε πως η εταιρεία είναι «συντετριμμένη» εξαιτίας της είδησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

