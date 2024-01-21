Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών την Κυριακή την παραμονή των προκριματικών εκλογών στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Ντε Σάντις αναγνώρισε το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι σαφές για μένα ότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων θέλει να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ άλλη μια ευκαιρία», τόνισε μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Οι πρώτες προκριματικές εκλογές στο Νιου Χάμσαϊρ θα γίνουν την Τρίτη.

Ο Ντε Σάντις εισήλθε στην προεδρική αναμέτρηση του 2024 με σημαντικά πλεονεκτήματα στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Οι πρώιμες προκριματικές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Ντε Σάντις ήταν σε ισχυρή θέση να ανταγωνιστεί τον πρώην πρόεδρο. Αυτός και οι σύμμαχοί του συγκέντρωσαν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές.

Πλέον, το πολιτικό μέλλον του Ντε Σάντις είναι υπό αμφισβήτηση, αφού ανέστειλε την προεδρική του υποψηφιότητα μετά από μία μόνο εκλογική αναμέτρηση.

Η αποχώρηση του ΝτεΣάντις σημαίνει ότι μόνο η Χέιλι παραμένει στην κούρσα, αν και δεν φαίνεται να έχει πολλές πιθανότητες να στερήσει το χρίσμα από τον Τραμπ. Ο νικητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζο Μπάιντεν, τον πιθανότερο υποψήφιο του Δημοκρατικού κόμματος, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Πάνω από 7 στους 10 Ρεπουμπλικάνους έχουν θετική άποψη για τον Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τον ΝτεΣάντις, αφού έπρεπε να σαγηνεύσει ψηφοφόρους που εξακολουθούν να θαυμάζουν τον Τραμπ και ταυτόχρονα εκείνους που τον αντιπαθούν. Απέτυχε και στα δύο μέτωπα. Δεν κατάφερε ποτέ να εξηγήσει στους υποστηρικτές του Τραμπ γιατί ήταν καλύτερη επιλογή από τον πρώην πρόεδρο, τη στιγμή που η Χέιλι εμφανιζόταν ως το φαβορί των μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων. Και, μολονότι η πολιτική του διέφερε από εκείνη του Τραμπ, σχεδόν στα πάντα υιοθετούσε ακόμη πιο συντηρητικές θέσεις. Τον Απρίλιο υπέγραψε το νομοσχέδιο που απαγόρευε στη Φλόριντα τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης ενώ αντιτάχθηκε στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και έλαβε τιμωρητικά μέτρα έναντι της Walt Disney Co. αφού η εταιρεία καταδίκασε τον νόμο που περιόριζε τη συζήτηση περί φύλου και σεξουαλικότητας στα σχολεία. Η σύγκρουση με την Disney ήταν μια μάχη που δεν χρειαζόταν να δώσει, επισημαίνουν οι επικριτές του εντός του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

