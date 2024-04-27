«Η διάρρηξη του γραφείου του προϊστάμενου της διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, αποδεικνύει για μία ακόμα φορά την έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας, σοβαρότητας και μέτρων ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών» σχολίασε η γραμματέας της ΚΟ και υπεύθυνη ΚΤΕ Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Η Ευαγγελία Λιακούλη πρόσθεσε πως «μια υπηρεσία στον πυρήνα του κράτους, επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή των εκλογών και την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων, καθίσταται έρμαιο επιθέσεων με άγνωστες σκοπιμότητες».

Παράλληλα, η γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι το υπουργείο Εσωτερικών είναι «ξέφραγο αμπέλι», ζητώντας «σαφείς απαντήσεις και ενημέρωση. Τι συνέβη ακριβώς; Ποια στοιχεία έγιναν στόχος της διάρρηξης στο υπουργείο Εσωτερικών και ποια η σχέση τους με το email gate;».

Τόνισε πως οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, αλλά και τη σύνταξη και το απόρρητο των εκλογικών καταλόγων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, είναι τεράστιοι.

«Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος κλονίζεται ανεπανόρθωτα» υπογράμμισε η κ. Λιακούλη, ενώ επισήμανε ότι «συνεχίζουμε να βιώνουμε το τεράστιο σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών emails των απόδημων συμπατριωτών μας. Έλληνες πολίτες που εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Δημόσιο με την εγγραφή τους στις σχετικές πλατφόρμες προκειμένου να ψηφίσουν, αλλά η Κυβέρνηση φρόντισε να "μοιράσει" τα προσωπικά τους δεδομένα σε Ευρωβουλευτές και υποψήφιους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την παράδοση του πορίσματος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στη Δικαιοσύνη, την άσκηση πειθαρχικών ελέγχων και τη δήθεν ενίσχυση των μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι παραδοχή ευθύνης. Ευθύνης που βαραίνει ευθέως την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τη στιγμή αποκάλυψης της υπόθεσης προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη».

Η διάρρηξη του γραφείου προϊσταμένου της διεύθυνσης εκλογών του ΥΠΕΣ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί άμεσες απαντήσεις, δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας. «Το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων χιλιάδων Αποδήμων δε θα γίνει ένα ακόμη πεδίο συγκάλυψης των ατοπημάτων της ΝΔ» τονίζει από πλευράς του σε ανάρτησή του στο X.

Η διάρρηξη του γραφείου προϊσταμένου της διεύθυνσης εκλογών του ΥΠΕΣ, όπως αποκάλυψε το @in_gr, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί άμεσες απαντήσεις. Το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων χιλιάδων Αποδήμων δε θα γίνει ένα ακόμη πεδίο συγκάλυψης των ατοπημάτων της ΝΔ. — Thanasis Glavinas (@Glavinas_Than) April 27, 2024

