Δεν πετάει λευκή πετσέτα ο Φατίχ Τερίμ.



Σύνθημα για 3/3 από τον Παναθηναϊκό μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος έδωσε ο 70χρονος τεχνικός, ο οποίος εξέφρασε την πίστη ότι το «τριφύλλι» μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο. Με τον Τούρκο κόουτς να δίνει την υπόσχεση για «μάχη» μέχρι το τελευταίο σφύριγμα από την ομάδα του.

«Στη ζωή δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα περιμένεις. Μπορούν να συμβούν διάφορα. Δυστυχώς μας έχουν προκύψει τραυματισμοί, αλλά και τιμωρίες, καθώς συμπλήρωσαν παίκτες κίτρινες κάρτες και δεν θα μπορέσουν ν’ αγωνιστούν. Ο αγώνας με τον Άρη είναι για εμάς μια πολύ καλή ευκαιρία για ν’ αλλάξουμε το κλίμα και να επανέλθουμε στην κατάσταση που θέλουμε. Όπως η ίδια η ζωή έτσι και οι αγώνες έχουν συνέχεια. Την Κυριακή θέλουμε να μπούμε στο γήπεδο, να κερδίσουμε και να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να βρισκόμαστε. Ετοιμαζόμαστε μαζί με τους παίκτες όσο καλύτερα γίνεται, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στον αγώνα με τον Άρη. Δυστυχώς στη ζωή υπάρχουν αποτελέσματα που δεν τα περιμένεις ποτέ και οφείλουμε να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα», τόνισε στο «Sportshow» της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη.Σε ό,τι αφορά το ματς κόντρα στους «κίτρινους» (27/4, 20:30) για την 7η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, δήλωσε: «O Άρης είναι πολύ σημαντικός αντίπαλος. Τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στα play offs στα ματς που παίξαμε, απέδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα. Αντιστοίχως την Κυριακή (σ.σ. σήμερα), αλλά και στον τελικό Κυπέλλου το περιμένουμε αυτό και το θέμα είναι πως για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πρέπει στους επόμενους τρεις αγώνες να πάρουμε εννιά βαθμούς. Πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, είχαμε περισσότερες πιθανότητες για να πάρουμε το πρωτάθλημα, τώρα μπορεί να έχουμε χάσει αρκετές από αυτές, αλλά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα εμείς θα είμαστε εκεί για να το «κυνηγήσουμε».Χωρίς να σκεφτόμαστε, ούτε τους τραυματίες, ούτε τους παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν. Με αυτούς που έχουμε στη διάθεση μας και τους οπαδούς μας, μέσα στο γήπεδο μας, θα πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Φθάνοντας στον Μάιο θα σκεφτούμε πιο αναλυτικά για όλη την ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να λειτουργούμε όλοι μαζί και να σκεφτόμαστε μόνο τον αγώνα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, θα είναι δύσκολο, αλλά μαζί με τους παίκτες πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή έκφραση. Όσο έχεις πιθανότητες, πρέπει να τις "κυνηγήσεις". Και εμείς αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι στον χαρακτήρα μου και στις ομάδες που έχω προπονήσει να τα παρατάμε. Ξέρουμε πως ο δρόμος δεν είναι εύκολος, πρέπει να κερδίσουμε δύσκολους αγώνες. Αλλά όπως είπα, εμείς δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ και θα το «κυνηγήσουμε» μέχρι το τέλος».

