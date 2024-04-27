«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις σχετικά με τη διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αποκαλύπτεται σε δημοσιεύματα, και να ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί κι αν έχουν κλαπεί έγγραφα και αρχεία και μάλιστα αν αυτή η υπόθεση σχετίζεται με τη διαρροή email και τις έρευνες που διεξάγονται. Είναι σε κάθε περίπτωση περίεργο ότι για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό η πληροφόρηση έγινε από Μέσα Ενημέρωσης κι όχι από το ίδιο το αρμόδιο Υπουργείο» τονίζει σε σχόλιό του το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι «το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την ανυπαρξία στοιχειωδών μέτρων προστασίας σε υπηρεσίες υπουργείων, που συνδέονται μάλιστα με προσωπικά δεδομένα πολιτών και τη διεξαγωγή των εκλογών».

«Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι δεδομένες, όσα πορίσματα κι αν εκδώσει για να καλύψει την υπόθεση. Η ανάγκη σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που έχει ζητήσει το ΚΚΕ, προκειμένου να προσέλθει η κα Κεραμέως και να δώσει εξηγήσεις, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, μετά το νέο περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας» υπογραμμίζει καταλήγοντας το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

