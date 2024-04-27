Χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα, η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τους «16» του τουρνουά της Μαδρίτης.



Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε άνετα (6-1, 6-3) της Σλόαν Στίβενς και τσέκαρε το εισιτήριο για τη συνέχεια, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Χαντάντ Μάια-Ναβάρο.

Η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική από την αρχή του ματς. Μετά το αναγνωριστικό 1-1, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε τα πέντε επόμενα games και έκανε τοσε 27 λεπτά.Το κυριαρχικό παιχνίδι της συνεχίστηκε, αφού έκανε break στο πρώτο game, όμως η Στίβενς αντέδρασε και ισοφάρισε. Οι δυο τους πήγαν χέρι-χέρι ως το 3-3, με τη Σάκκαρη να πατάει γκάζι και να τελειώνει το ματς με 6-3 μετά από περίπου

