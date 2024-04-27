Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο της Πάτρας. Το κύκλωμα έβαζε μαθητές να πωλούν ναρκωτικά μέσα στο σχολείο και κάποιους μάλιστα τους εκβίαζε και χτυπούσε όταν δεν κατάφερναν το στόχο.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις άνδρες που κατηγορούνται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και έξι άνδρες και δύο γυναίκες, που κατηγορούνται ως μέλη της ίδιας οργάνωσης. Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται και τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 14, 15 και 17 ετών.

Επίσης, συνελήφθησαν έξι γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων, καθώς και μια μαθήτρια Λυκείου της Πάτρας, που παρέλαβε ναρκωτικά από την εγκληματική οργάνωση, για ιδία χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την διάρκεια των ερευνών τους, διακρίβωσαν ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε για τουλάχιστον ένα χρόνο στην Πάτρα.

Σε βάρος των δώδεκα μελών της εγκληματικής οργάνωσης σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης από ενήλικο, ο οποίος μετέρχεται ανήλικα πρόσωπα για τον σκοπό αυτό,βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση τα νόμου για τα όπλα.

Σε βάρος των γονέων και κηδεμόνων των ανηλίκων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ σε βάρος της μαθήτριας για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συνέλεξαν κατά τις έρευνές τους, διακρίβωσαν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που εκτιμάται ότι δρούσε τουλάχιστον ένα έτος στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί διακρίβωσαν ότι τους τελευταίους δύο μήνες, στην Πάτρα, η εγκληματική οργάνωση ολοκλήρωσε τουλάχιστον (65) αγοραπωλησίες ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κάνναβης, κοκαΐνης και MDMA, μέρος των οποίων πραγματοποιήθηκε σε ανήλικους πελάτες, ακόμη και σε σχολικούς χώρους.

Τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέβαλαν στα υπόλοιπα μέλη και κυρίως στους τέσσερις ανήλικους συλληφθέντες απόλυτη αφοσίωση και για να πετύχουν τον σκοπό τους διέπρατταν απειλές και ξυλοδαρμούς στους ανήλικους συνεργούς τους, τους οποίους πίεζαν συνεχώς για την προσέλκυση νέων πελατών ακόμη και ανήλικων μαθητών από το σχολικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών βρήκαν και κατάσχεσαν, μέσα σε σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου στην Πάτρα 80 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και τρεις συσκευασίες με έτοιμες μικροποσότητες κάνναβης για χρήση.

Η εγκληματική οργάνωση, μέσω των ανηλίκων μελών της, χρησιμοποιούσε το σχολικό συγκρότημα ως χώρο αποθήκευσης και απόκρυψης των ναρκωτικών και ως ορμητήριο της για την περεταίρω διακίνησή τους. Οι κατηγορούμενοι είχαν αναγράψει ακόμη και σε τοίχο του σχολικού συγκροτήματος την τιμή πώλησης ενός γραμμαρίου κάνναβης.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και σε σωματικές έρευνες οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν :

• 212,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 21,8 γραμμάρια κοκαΐνης

• 29,7 γραμμάρια MDMA

• δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα κάνναβης και καπνού

• Τέσσερα μαχαίρια (τύπου πεταλούδα),

• Δύο σιδερογροθιές,

• Ένα ξύλινο μπαστούνι,

• τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

• δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα

• 4450€

Οι δώδεκα συλληφθέντες μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, στον οποίο θα υποβληθεί και η δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων και της μαθήτριας Λυκείου, που κατείχε ναρκωτικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.