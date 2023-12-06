Σε μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. «Αν εκλεγώ δεν θα είμαι δικτάτορας – Εκτός από την πρώτη μέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Υπόσχεστε στην Αμερική απόψε ότι (όταν εκλεγείτε) δεν θα καταχραστείτε ποτέ την εξουσία ως αντίποινα εναντίον κανενός;» τον ρώτησε ο Σον Χάνιτι. «Εκτός από την πρώτη μέρα, εκτός από την πρώτη μέρα», απάντησε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη φράση.



Ερωτηθείς για διευκρινίσεις από τον δημοσιογράφο του Fox News, ο Τραμπ είπε: «Θέλω να κλείσω τα σύνορα και θέλω να κάνω γεωτρήσεις, γεωτρήσεις, γεωτρήσεις».

Perfect answer. This response takes all of their hysteria out of the leftists “dictator” hysteria/projection & throws it back in their face. This is the kind of fast witted on your feet ability that no one else in the Republican party has.

pic.twitter.com/qgzntcEsTz December 6, 2023



Λίγες στιγμές αργότερα, ο Τραμπ επανήλθε στα αμφιλεγόμενα σχόλιά του.



«Λατρεύω αυτόν τον τύπο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Χάνιτι. «Λέει, "Δεν πρόκειται να γίνεις δικτάτορας, σωστά;" Είπα: "Όχι, όχι, όχι. Εκτός από την πρώτη μέρα." Κλείνουμε τα σύνορα και κάνουμε γεωτρήσεις, γεωτρήσεις, γεωτρήσεις. Μετά από αυτό, δεν είμαι δικτάτορας».



Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν αφότου δεν απάντησε άμεσα σε προηγούμενη ερώτηση του Χάνιτι σχετικά με το εάν είχε σχέδια να «καταχραστεί την εξουσία, να παραβιάσει το νόμο, να χρησιμοποιήσει την κυβέρνηση για να κυνηγήσει ανθρώπους».

🚨 Donald Trump will be a dictator.



Don’t believe us?



Listen to him. Spread the word to keep him out of the White House. pic.twitter.com/W75f23POfP — Forward Blue (@forwardbluepac) December 6, 2023



«Εννοείς όπως τη χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή;» απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στους Δημοκρατικούς.

Το «στρατόπεδο» του Μπάιντεν άδραξε γρήγορα την ευκαιρία μετά τις δηλώσεις του τέως προέδρου, δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα της επίμαχης στιχομυθίας στο Χ. Η διευθύντρια της εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζούλι Τσάβες Ροντρίγκεζ, κατακεραύνωσε τον Τραμπ σε δήλωσή της.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ακριβώς τι θα κάνει αν επανεκλεγεί και απόψε είπε ότι θα είναι δικτάτορας την πρώτη μέρα», είπε. «Οι Αμερικανοί πρέπει να τον πιστέψουν».



