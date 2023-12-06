"Αν ο Τραμπ δεν ήταν υποψήφιος, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έθετα υποψηφιότητα", δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024.

"Αλλά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να κερδίσει", πρόσθεσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος κοντά στη Βοστόνη, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο.

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, του οποίου η ηλικία ανησυχεί τους ψηφοφόρους και ο ίδιος προσπαθεί να προβάλλει το έργο του στην οικονομία, επαναλαμβάνει συχνά ότι η ίδια η δημοκρατία διακυβεύεται σε αυτή τη προαναγγελθείσα νέα αντιπαράθεση με τον πρώην επιχειρηματία.

Παρά τη χαμηλή δημοτικότητά του, και εκτός από μια μεγάλη έκπληξη ή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα τον ανάγκαζαν να αποσυρθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίσει το χρίσμα του κόμματός του για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, είναι επί του παρόντος το μεγάλο φαβορί των προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

