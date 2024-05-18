Μάχη των ουκρανικών δυνάμεων να κρατηθεί το ανατολικό μέτωπο - Κερδίζει εδάφη η Ρωσία

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ουκρανικές δυνάμεις, αντιμέτωπες με τεράστιες ελλείψεις, την ώρα που η Ρωσία έχει εξαπολύσει σφοδρή αντεπίθεση με επίκεντρο την περιοχή του Χαρκόβου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα χωριό κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, στην ουκρανική περιοχή του Χαρκόβου, όπου ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε νέα επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

"Οι μονάδες της βόρειας ταξιαρχίας απελευθέρωσαν το χωριό Σταρίτσα στην περιοχή του Χαρκόβου και συνεχίζουν την προώθησή τους βαθιά στις αμυντικές θέσεις του εχθρού", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει κερδίσει περισσότερα εδάφη το 2024 από όσα έχασε στη διάρκεια της αντεπίθεσης της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με τον Pasi Paroinen, αναλυτή της Black Bird Group, μια ομάδα εθελοντών με έδρα τη Φινλανδία που αναλύει δορυφορικές εικόνες και περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον πόλεμο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 654 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τα 414 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχασαν από την Ουκρανία μεταξύ 1ης Ιουνίου και 1ης Οκτωβρίου. Η Ρωσία έχει κερδίσει 222 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους μόνο από τις 2 Μαΐου, σύμφωνα με το Reuters.

Εγκαταλείπουν το Χάρκοβο οι Ουκρανοί

Υπό τον φόβο της ρωσικής προέλασης, σχεδόν 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, μετά την χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν πρόσφατα οι ρωσικές δυνάμεις.

«Συνολικά 9.907 άνθρωποι απομακρύνθηκαν» από τα σπίτια τους, δήλωσε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ, πάνω από μια εβδομάδα από τότε που εξαπολύθηκε η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, για την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μπορεί να είναι μόνον το πρώτο κύμα μιας πολύ πιο ευρείας επίθεσης.

Η απομάκρυνση των κατοίκων έγινε αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να προελάσουν πέντε με δέκα χιλιόμετρα κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων, προτού οι ουκρανικές δυνάμεις ανακόψουν την πορεία τους.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας απώθησαν δύο απόπειρες διάσπασης της άμυνάς τους στη διάρκεια της νύχτας.

Η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο», πρόσθεσε, και σημείωσε ότι οι «αμυντικές δυνάμεις διεξάγουν επιθέσεις και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε ορισμένες ζώνες».

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Βοβτσάνσκ, που βρίσκεται σε απόσταση μόνον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Στην περιοχή της πόλης Βοβτσάνσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν την άμυνά τους», πρόσθεσε ο Σινεγκούμποφ.

Πριν από μία ημέρα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την Βοβτσάνσκ και ότι όλοι οι κάτοικοι, με εξαίρεση 200 από αυτούς, είχαν φύγει λόγω των μαχών.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα την περίοδο μεταξύ της 9ης και της 15ης Μαΐου, που χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο κέρδος τους από τα τέλη του 2022, σύμφωνα με υπολογισμό του AFP που στηρίχθηκε σε στοιχεία του ISW (Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου).

«Εξαπέλυσαν την επιχείρησή τους, αυτή μπορεί να αποτελείται από πολλά κύματα. Και αυτό να είναι το πρώτο κύμα τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP.

Πηγή: skai.gr

