Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε μια δημοφιλή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να μεταφέρθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η περιοχή να εκκενωθεί από τους επισκέπτες.

Φωτογραφίες δείχνουν τεράστια λοφία καπνού να υψώνονται πάνω από την αγορά μπροστά από το Κόκκινο Δημαρχείο της γερμανικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Τρίτης.

Huge fire breaks out at Berlin Christmas market as tourists evacuatedhttps://t.co/bLWnyVzj4i pic.twitter.com/jgfWKYw6hP — CONTENT GOD (@madenewsplus) December 6, 2023

🇩🇪🔥🎄"Tragic news out of Berlin as a Christmas market is engulfed in flames. Our thoughts are with those affected and we hope for a swift recovery for the injured.



Please Follow @THE_SQUADR0N For Latest Updates #Berlin #ChristmasMarket #Fire #Germany pic.twitter.com/l3tabTPykq — THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) December 6, 2023

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραυματισμούς μετά τη φωτιά, η οποία έχει πλέον σβήσει, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Two injured after fire breaks out at Berlin #Christmas market



According to #Berlin police, two wooden stalls caught fire. One person suffered injuries due to smoke inhalation, while another person was hurt helping extinguish the fire#Weihnachtsmarkt #alexanderplatz #feuer pic.twitter.com/ZyRyigE6G7 — Viory (@Vioryvideo) December 6, 2023

Η φωτιά κατέκαψε δύο πάγκους που πουλούσαν εορταστικά είδη. Το γερμανικό πρακτορείο Bild ισχυρίστηκε ότι καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τη φωτιά, δύο μικρά φυσίγγια αερίου εξερράγησαν.

Το περιστατικό έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο ατόμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στο Βραδεμβούργο που φέρεται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

Με πληροφορίες από independent.co.uk

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.