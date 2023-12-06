Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γερμανία: Μεγάλη φωτιά στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου - Τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι - Δείτε βίντεο

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Fire Berlin Christmas market

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε μια δημοφιλή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να μεταφέρθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η περιοχή να εκκενωθεί από τους επισκέπτες.

Φωτογραφίες δείχνουν τεράστια λοφία καπνού να υψώνονται πάνω από την αγορά μπροστά από το Κόκκινο Δημαρχείο της γερμανικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Τρίτης.

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραυματισμούς μετά τη φωτιά, η οποία έχει πλέον σβήσει, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά κατέκαψε δύο πάγκους που πουλούσαν εορταστικά είδη. Το γερμανικό πρακτορείο Bild ισχυρίστηκε ότι καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τη φωτιά, δύο μικρά φυσίγγια αερίου εξερράγησαν.

Το περιστατικό έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο ατόμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στο Βραδεμβούργο που φέρεται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

Με πληροφορίες από independent.co.uk

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Βερολίνο Γερμανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark