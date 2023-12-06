Πράκτορες του FBI έφτασαν στην Κύπρο για να βοηθήσουν στις έρευνες των κυπριακών αρχών για τον ρόλο που διαδραμάτισαν κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο ξέπλυμα χρήματος Ρώσων ολιγαρχών και να κρύψουν τον πλούτο τους εν μέσω κυρώσεων που τους έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ομάδα των 24 ατόμων αναμενόταν να αρχίσει να «βοηθάει την κυπριακή αστυνομία» αμέσως μετά την άφιξή της στο νησί αργά την Κυριακή.

«Είναι εδώ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, εξηγώντας ότι μόλις επιλυθούν τα ζητήματα ασφαλείας, οι πράκτορες θα άρχιζαν τις επιχειρήσεις. «Στόχος είναι να αρχίσουν να βοηθούν τους Κύπριους επιθεωρητές το συντομότερο δυνατό. Έχουν την τεχνογνωσία».

Η υπόθεση αφορά σε έρευνα που δημοσιοποίησε ο Guardian και αποκαλύπτει ότι ντόπιοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν να προστατέψουν επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και βρέθηκαν αντιμέτωποι από κυρώσεις της ΕΕ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι κυπριακές αρχές θεωρείται ότι είναι πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Alexei Mordashov, του Ρώσου μεγιστάνα του χάλυβα, των ορυχείων και των τραπεζών που προσπάθησε να μεταβιβάσει μερίδιο 1 δισ. λιρών σε μετοχές της ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που τέθηκε υπό κυρώσεις.

Η συναλλαγή αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της μεγαλύτερης διαρροής οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο, όταν η διαρροή 3,6 εκατομμυρίων αρχείων έριξαν φως στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τις εβδομάδες και τους μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των ολιγαρχών της μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η λογιστική εταιρεία PwC Cyprus, στους πελάτες της οποίας περιλαμβανόταν ο Mordashov, βρέθηκε ότι βοήθησε τον μεγιστάνα στη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων την ημέρα που το όνομά του βρέθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να τη φτάσουμε σε βάθος», είπε ο Αντωνίου. «Οι κυπριακές αρχές την ερευνούν από τον Μάιο, αλλά υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».

Από την πλευρά της, η PwC είπε ότι, ενώ δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένους πελάτες, λαμβάνει την εφαρμογή των κυρώσεων «εξαιρετικά σοβαρά».



Πηγή: skai.gr

