Η Κίνα έκανε σήμερα Τετάρτη επίδειξη (τεχνολογικής) δύναμης, θέτοντας σε λειτουργία τον πρώτο πυρηνικό σταθμό τέταρτης γενιάς στον κόσμο, σε μια σημαντική πρόοδο που σημειώνει ο ασιατικός γίγαντας στην κούρσα για τους αντιδραστήρες του μέλλοντος.

Ο πυρηνικός σταθμός του Σιντάο Μπέι, που βρίσκεται στην Σαντόνγκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, τροφοδοτείται από δύο αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας που ψύχονται με αέριο, κι όχι με νερό υπό πίεση, και αποτελεί το καύχημα του Πεκίνου για την πορεία της αχανούς χώρας προς το μέλλον.

"Η εμπορική εκμετάλλευση του σταθμού του Σιντάο Μπέι άρχισε επισήμως", μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πρόκειται για την πρεμιέρα παγκοσμίως αυτού του τύπου αντιδραστήρων, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

🇨🇳 #China Announces Commercial Operation Of World’s First Generation IV #Nuclear Power Plant. #NuclearEnergy



Operation of Shidao Bay-1 HTR-PM of ‘great significance’ for country’s nuclear power developmenthttps://t.co/rjZ6tbKgfX — NucNet Nuclear News (@NucNetNews) December 6, 2023

Οι παραδοσιακοί αντιδραστήρες επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την πυρηνική ενέργεια. Αλλά αυτά τα προηγμένα μοντέλα (οι λεγόμενοι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες ή SMR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες εφαρμογές, όπως κυρίως η θέρμανση, η αφαλάτωση θαλασσινού νερού ή ακόμη ο ατμός για τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Η Κίνα, η οποία επιδιώκει να απαλλαγεί από τον άνθρακα για την τροφοδοσία των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην κούρσα για τους νέους αντιδραστήρες. Η χώρα επιδιώκει εξάλλου να μειώσει την εξάρτησή της από ξένες τεχνολογίες, στη σκιά των εντάσεων με τις δυτικές χώρες.

⚡The world's first 4th-gen #nuclear power plant, Huaneng Shidao Bay High-temperature gas-cooled reactor nuclear power plant officially put into commercial operation. -CCTV pic.twitter.com/s9PGA0aNtZ — CN Wire (@Sino_Market) December 6, 2023

Πάνω από το 90% του εξοπλισμού του σταθμού του Σιντάο Μπέι είναι κινεζικής κατασκευής, δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ένας από τους υπευθύνους του σχεδίου, ο Ζανγκ Γιανσού, τον οποίο επικαλέστηκε το Xinhua.

Η κατασκευή του σταθμού άρχισε το 2012. Ένας πρώτος SMR είχε συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2021.

Η δυνατότητα παραγωγής του Σιντάο Μπέι ανέρχεται σε 200 MW, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους, οι αντιδραστήρες SMR μπορεί να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην απανθρακοποίηση και στην ενεργειακή μετάβαση, χάρη στην συμπαγή και απλοποιημένη αρχιτεκτονική τους, έναν σχεδιασμό σε μονάδες που μειώνει το κόστος και τη διάρκεια κατασκευής, και την πολλαπλή χρήση τους.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), πάνω από 80 σχέδια βρίσκονται σε ανάπτυξη σε 18 χώρες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

