Πάνω από μία ώρα κράτησε η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες ο Αμερικανός και ο Τούρκος Πρόεδρος, στην οποία συμφώνησαν να μείνουν σε επαφή μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Ουάσινγκτον.

Μπάιντεν και Ερντογάν συζήτησαν για Γάζα και Σουηδία αλλά – σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου – δεν υπήρξε καμία αναφορά στο θέμα των F16.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υπάρχει αναφορά και στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για μια νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την υποστήριξή του στα πρόσφατα εποικοδομητικά βήματα που έγιναν στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας».

«Ο Μπάιντεν δεν κάλεσε τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο»

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι - παρά την ωριαία συνομιλία τους- ο Μπάιντεν δεν κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο στην Λευκό Οίκο για τετ α τετ συνάντηση, μέχρι το τέλος της θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Στα τέσσερα χρόνια της θητείας Μπάιντεν, ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ ούτε μία φορά – σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ, με την οποία διατηρούσαν στενές σχέσεις.

Ο Αλί Τσινάρ- ανταποκριτής του HABERTURK στην Ουάσιγκτον, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η αλήθεια είναι πως υπήρχε μια αναμονή για ένα τηλεφώνημα του Μπάιντεν προς τον Ερντογάν. Καθώς ο πρόεδρος Μπάιντεν με αφορμή τη Γάζα είχε μιλήσει με τους ηγέτες της περιοχής αλλά όχι με τον Ερντογάν. Ηταν σημαντικό τηλεφώνημα και οι πληροφορίες αναφέρουν πως είχε διάρκεια μιας ώρας.

Βέβαια το ερώτημα είναι πότε αυτές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες θα αλλάξουν και ποτε θα γινει μια συνάντηση τετ α τετ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν βρίσκεται στο τέταρτο έτος της θητείας του και μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει καμία πρόσκληση για τον Λευκό Οίκο. Η Τουρκία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του ΝΑΤΟ.

Πάντως είναι σημαντικό τηλεφώνημα κι έχει σημασία να ακουστεί η Τουρκία για το θέμα της Γάζας.

Υπάρχουν πληροφορίες πως στα τέλη Δεκεμβρίου, βασικά αρχές Ιανουαρίου θα τελειώσει το ζήτημα των F-16 στο Κογκρέσο. Δηλαδή υπάρχει μια ελπιδοφόρα προσμονή πως θα εγκριθεί το θέμα των F-16 στις αρχές του Ιανουαρίου. Φυστικά κι αυτά συζητήθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία του Λευκού Οίκου με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν»



