Οι Ευρωπαίοι παρέκαμψαν τον Όρμπαν και άναψαν πράσινο για την Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν την Πέμπτη να ανάψουν το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας για το κλαμπ των Βρυξελλών μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας οκτώ ωρών. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, λίγο πριν τις οκτώ χθες το βράδυ.

Δημοσιογράφοι και αναλυτές μιλούν για μία απίστευτη ανατροπή, αφού όλοι περίμεναν το θρίλερ να συνεχιστεί εξαιτίας της στάσης του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε στυλώσει τα πόδια και απειλούσε με βέτο εδώ και εβδομάδες.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός τελικά αποχώρησε από την αίθουσα της Συνόδου τη στιγμή που οι ηγέτες των υπολοίπων 26 Κρατών – Μελών έπρεπε να αποφασίσουν για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας με την απόφαση να πρέπει να είναι ομόφωνη.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η απόφαση ο Βίκτορ Όρμπαν να μην βρίσκεται εντός της Συνόδου είχε αποφασιστεί νωρίτερα. H ιδέα, λένε, άνηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς ο οποίος φέρεται να είπε στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας ότι από τη στιγμή που δεν συμφωνεί μπορεί να αποχωρήσει ώστε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες να αποφασίσουν ομόφωνα για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουν επίσης ότι η εν λόγω πρόταση δεν ήταν αυθόρμητη αλλά, είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενες συνομιλίες. Μάλιστα, εξηγούν ότι το γεγονός ότι άναψε το πράσινο φως με εκείνον απών αν και πρόκειται για έναν ασυνήθιστο ελιγμό αποτελεί μία νόμιμη διαδικασία.

«Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους λαούς των χωρών αυτών και συνολικά για την ήπειρό μας» κατέληγε στη σχετική του ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ενώ, παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μπορεί να κρατήσουν χρόνια ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «μία νίκη για την Ουκρανία, μία νίκη για την Ευρώπη».

Από την πλευρά του το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και πολύ καλός φίλος του προέδρου της Ρωσίας, Βίκτορ Όρμπαν, τόνισε με σχετικό βίντεο το οποίο ανήρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η Ουγγαρία δεν αλλάζει θέση» χαρακτηρίζοντας «παράλογη» την απόφαση των υπολοίπων 26 Κρατών – Μελών συμπληρώνοντας ότι «δεν θέλει να φέρει μέρος της ευθύνης».

Στην πρώτη του αντίδραση ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο απάντησε με ωμό τρόπο στον Όρμπαν πως «εάν είσαι μέρος της απόφασης, δηλαδή εάν δεν έχεις ασκήσει βέτο, απλώς, πρέπει να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό» για να προσθέσει στη συνέχεια πως «το μόνο που έχει σημασία είναι εάν άσκησες ή όχι βέτο».

Και η αλήθεια είναι πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός έμεινε στις απειλές με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Λίο Βαράντκαρ, να σημειώνει πως η διαδικασία τελείωσε πολύ νωρίτερα από περίμενε καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωναν βέβαιοι ότι η διήμερη Σύνοδος θα πάει σε υπερωρίες το Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας μπορεί χθες να άναψε το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά, για τη συνέχεια απομένουν τέσσερα ακόμη βήματα. Για αρχή οι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα υπό διαπραγμάτευση πλαίσιο για τις συνομιλίες ώστε το Κίεβο να μπορεί προετοιμαστεί για την υιοθέτηση της πάγιας ενωσιακής νομοθεσίας και την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Το εν λόγω πλαίσιο αποτελεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να το εγκρίνουν και τα 27 Κράτη-Μέλη. Όταν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί για το εάν η Ουκρανία θα είναι ή όχι έτοιμη για ένταξη στην ΕΕ, η οποία θα πρέπει να αποφασιστεί ομόφωνα από όλα τα Κράτη – Μέλη καθώς, επίσης, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, οι ηγέτες των 27 αλλά και η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να υπογράψουν τη συνθήκη προσχώρησης η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα Κράτη – Μέλη είτε μέσω ψηφοφορίας στα εθνικά κοινοβούλια είτε μέσω δημοψηφίσματος σε εθνικό επίπεδο.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν τον Μάρτιο όταν και θα ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση για τις απαιτούμενες αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει το Κίεβο για να πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

