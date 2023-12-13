Μαίνονται οι μάχες στη Γάζα με τον ισραηλινό στρατό να επιχειρεί στα νότια του παλαιστινιακού θύλακα με το Ισραήλ να λέει ότι πραγματοποίησε 250 χτυπήματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Σε πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF δείχνουν τις επιχειρήσεις στη νότια Γάζα, στα περίχωρα της Χαν Γιουνίς, κατά την οποία όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, έχει σκοτώσει πολλά στελέχη της Χαμάς.

The IDF publishes footage of the Givati Infantry Brigade operating in southern Gaza’s Bani Suheila, on the outskirts of Khan Younis. It says the troops have killed numerous Hamas operatives in the fighting. pic.twitter.com/LFcTfQ5Smy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 13, 2023

Σύμφωνα με τις IDF, στρατιώτες, μαζί με ειδικές δυνάμεις, μηχανικούς μάχης και τανκς, έχουν πολεμήσει με ένοπλους της Χαμάς σε μάχες σώμα με σώμα. Οι στρατιώτες έχουν επίσης πραγματοποιήσει αρκετές αεροπορικές επιδρομές εν μέσω των μαχών.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έχει εντοπίσει και καταστρέψει τις υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών επικοινωνίας και αίθουσες συνεδριάσεων που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

Παράλληλα, οι IDF αναφέρουν λέει ότι η επίλεκτη μονάδα Εγκοζ επιχειρεί βαθιά μέσα στη Χαν Γιουνίς, εντοπίζοντας σήραγγες της Χαμάς και χτυπώντας θέσεις αντιαρματικών πυραύλων, θέσεις παρατήρησης, αποθήκες όπλων και στελέχη με κατευθυνόμενα πυρομαχικά.

Την ίδια ώρα, έκρυθμη είναι η κατάσταση και στη Δυτική Όχθη με τις σειρήνες να ηχούν συνεχώς πάνω από την Τζενίν τις τελευταίες ώρες, απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο να βγει στους δρόμους προς υποστήριξη των Παλαιστινίων στη Γάζα, αλλά και εκείνων στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, που βρίσκεται υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι σειρήνες, ένας μακρύς καταιγισμός πυροβολισμών, που ακουγόταν σαν αυτόματα όπλα και ρουκέτες, ακουγόταν από την περιοχή γύρω από το στρατόπεδο, ενώ φαινόταν να υψώνεται καπνός.

An explosion occurred in Jenin (West Bank)

Air raid sirens sound. No details yet.

But it is clear that Israel is expanding its military operation deeper into the Palestinian Authority. pic.twitter.com/yRYXV1Aj1u — Sprinter (@Sprinter00001) December 13, 2023

Δημοσιογράφοι από την περιοχή αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε πολλά σπίτια στον καταυλισμό Τζενίν σήμερα και ότι τα ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να περάσουν, όπως αναφέρει το BBC.

Όσοι μένουν κοντά στις εισόδους του στρατοπέδου φέρεται να στέλνουν μηνύματα στους ανθρώπους, ζητώντας τους να φέρουν φαγητό, αναφέροντας ότι δεν μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι η επιχείρησή τους στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερες από 30 ώρες.

Οι IDF αναφέρουν ότι συνέλαβαν εκατοντάδες υπόπτους, ερεύνησαν πάνω από 400 κτίρια, κατέσχεσαν όπλα και πυρομαχικά και κατέστρεψαν «τρομοκρατική υποδομή».

Επίσης, ανέφερε ότι έξι εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εκρηκτικών καταστράφηκαν, μαζί με πολλά υπόγεια φρεάτια στην περιοχή του στρατοπέδου.

Νωρίτερα, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ένα 13χρονο αγόρι έγινε το έβδομο θύμα που έχασε τη ζωή του μετά τις επιδρομές και τις επιθέσεις με drone στην περιοχή Τζενίν.



