Δηλώσεις σχετικά με την σχεδόν ωριαία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπαϊντεν χθες, Πέμπτη, το βράδυ, έκανε σήμερα - κατά την έξοδό του από την προσευχή της Παρασκευής - ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα όσα διημείφθησαν μεταξύ του ιδίου και του Αμερικανού ομολόγου του σχετικά με τα μαχητικά F-16 που ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ.

«Όπως γνωρίζετε, είχαμε μια εμπεριστατωμένη συνομιλία με τον Μπάιντεν χθες το βράδυ και τα κύρια θέματα αυτής ήταν οι εξελίξεις σχετικά με τα F-16. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι θετικός σχετικά με τα F-16 και ότι είναι έτοιμος να κάνει κάθε είδους προτάσεις προς το Κογκρέσο για το θέμα αυτό», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στην συνομιλία των δύο ηγετών δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα των F16.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σημασία της ενίσχυσης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη για την άμεση ένταξη της Σουηδίας αλλά και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2024 στην Ουάσιγκτον.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στις επισημάνσεις του Τζο Μπάιντεν για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, λέγοντας: «Είπε ιδιαίτερα ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η προσέγγισή μας στη Σουηδία και η απόφαση που θα λάβει η Εθνοσυνέλευσή μας. Εμείς είπαμε ότι προσεγγίζουμε με ειλικρίνεια το θέμα της Σουηδίας, αρκεί να ελέγξουν την προσέγγισή τους όσον αφορά στην τρομοκρατία. Πέραν αυτού, εμείς ως Εθνοσυνέλευση έχουμε ήδη περάσει (την πρόταση) από την επιτροπή».

Ερωτηθείς για το θέμα του πολέμου στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καλή θέληση από το Ισραήλ. Αλλά πέρα από το να περιμένουμε καλή θέληση από το Ισραήλ, πρέπει να δούμε πώς βλέπει το Ισραήλ όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Εντέλει θυμηθείτε ότι στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 121 χώρες ήταν εντελώς εναντίον του Ισραήλ και αυτοί οι 121 έδρασαν μαζί μας. Τότε 40 απείχαν. Δέκα τάχθηκαν στο πλευρό του Ισραήλ μαζί με την Αμερική. Αλλά τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει. Και αυτοί οι 121 αυξήθηκαν σημαντικά και έδρασαν μαζί μας. Και αυτό δείχνει ότι το Ισραήλ οδεύει προς την απομόνωση».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

