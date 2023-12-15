Την στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στα εποικοδομητικά βήματα που έχουν γίνει για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξέφρασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε την Πέμπτη με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σημασία της ενίσχυσης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη για την άμεση ένταξη της Σουηδίας αλλά και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ. Υπό αυτό το πρίσμα, συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2024 στην Ουάσιγκτον.

Το θέμα της διαλειτουργικότητας συνιστά μια έμμεση αναφορά στην απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 από την 'Αγκυρα, καθώς η Ουάσιγκτον έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν συμβαδίζει με τη συμμαχική δέσμευση για τη μείωση των υφιστάμενων εξαρτήσεων από ρωσικά οπλικά συστήματα και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υπάρχει αναφορά και στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για μια νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την υποστήριξή του στα πρόσφατα εποικοδομητικά βήματα που έγιναν στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας».

Τέλος, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στη Γάζα, με τον πρόεδρο Μπάιντεν να επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την προστασία των αμάχων αλλά και για την ανάγκη να υπάρχει ο ορίζοντας μιας πολιτικής λύσης για τον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

