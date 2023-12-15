Γερμανία - SPD: Μόνο η διπλωματία θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Ρολφ Μίτσενιχ καλεί να καταβληθούν περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποσχόμενος ταυτόχρονα περαιτέρω υποστήριξη στο Κίεβο.

«Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει νέα διπλωματική πρωτοβουλία το 2024 και να διεξαγάγει συνομιλίες με την Κίνα και χώρες του παγκόσμιου Νότου πολύ πιο εκτενείς από ό,τι προηγουμένως», εισηγείται ο κ. Μίτσενιχ, οι δηλώσεις του οποίου δημοσιεύονται σήμερα στη Rheinische Post.

«Η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονησία ασφαλώς μπορεί να έχουν επιρροή στον (σ.σ. πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν. Η επιρροή αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί», προτείνει ο επικεφαλής της ΚΟ του SPD.

Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες πως αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί στο πεδίο της μάχης, κρίνει ακόμα ο Ρολφ Μίτσενιχ, προειδοποιώντας πως η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να μην υποστεί ήττα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο φθοράς για πάρα πολύ καιρό. Είναι επομένως απαραίτητο εμείς να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για όσο είναι απαραίτητο», προσθέτει πάντως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

